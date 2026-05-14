Kako se piše – na Tenerifeu ili na Tenerifima?

Piše se na Tenerifeu.

U hrvatskom jeziku može se čuti nekoliko inačica: neki govornici smatraju to imenicom muškog roda množine (N Tenerifi, G Tenerifa, A Tenerife, DLI Tenerifima), drugima je to također imenica muškoga roda u jednini (NAV Tenerife, G Tenerifea, DL Tenerifeu, I Tenerifeom), a neki ime rabe čak i kao imenicu ženskog roda množine (NA Tenerife, G Tenerifa, DLI Tenerifama).

Dakle, u svakom slučaju idemo na Tenerife, no kako ćemo reći kad se nađemo ondje, jesmo li – na Tenerifima, Tenerifama ili Tenerifeu?

Budući da je riječ o jednom otoku naziva Tenerife, preporučuje se deklinirati ga kao imenicu muškoga roda jednine, jednako kao i druga španjolska imena koja završavaju na -e, primjerice Enrique (G Enriquea). Deklinacija glasi:

N Tenerife

G Tenerifea

D Tenerifeu

A Tenerife

V Tenerife

L Tenerifeu

I Tenerifeom

Za razliku od toga, pisat ćemo na Maldivima, Karibima, Havajima i Brijunima jer se radi o otočju, a ne samo jednom otoku.

Tenerife je najveći otok Kanarskog otočja.

Putnici su evakuirani s Tenerifea.

Iduće godine idemo na Tenerife.

Nalazimo se na prekrasnom otoku Tenerifeu.

