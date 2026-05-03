Dvije nagrade HND-a za Novu TV: Marko Stričević i Danka Derifaj dobitnici prestižnih priznanja za svoj rad

Povodom Dana slobode medija Hrvatsko novinarsko društvo dodijelilo je nagrade za najbolje novinarske radove u prošloj godini. Čak dvije nagrade stižu na Novu TV.

Nagradu Marija Jurić-Zagorka za televizijsko novinarstvo dobio je reporter Dnevnika Nove TV Marko Stričević za izvještaje s Grenlanda, a Velebitsku Degeniju novinarka Provjerenog Danka Derifaj koja je serijalom priloga upozoravala na činjenicu da pojedinci svojataju dijelove bisera prirode Štrbačkog buka.

Novinar Marko Stričević u svojoj reportaži o Grenlandu približio je složenu priču o globalnim interesima i životu lokalnog stanovništva na najvećem svjetskom otoku, a koju je stručni žiri HND-a nagradio kao najbolju u televizijskom novinarstvu.

“Hvala žiriju na odluci, hvala mojoj obitelji na razumijevanju i podršci i hvala Novoj TV, mom mediju na kojem radim, na otvorenom prostoru i iskrenom entuzijazmu za sve ovo što smo radili”, rekao je Marko Stričević, novinar vanjske politke Dnevnika Nove TV

Grenland i Grenlanđani su oduvijek željeli pravo na samoodređenje.

“Bio je to vrlo strašan period. On je ponavljao da mi želimo biti Amerikanci, da smo mi MAGA”, rekao je jedan od sugovornika u reportaži.

“84 posto Grenlanđana ne želi ni pomisliti na ulazak u političke aranžmane s SAD-om", rekao je Marko Stričević, novinar Dnevnika Nove TV.

Ljudi na Grenlandu ne bi voljeli plaćati manje poreze. Kažu da je to zbog opće dobrobiti. Svi oni doprinose besplatnom obrazovanju i medicinskoj pomoći.

Nagrada Marija Jurić Zagorka jedno je od najvažnijih priznanja u hrvatskom novinarstvu, ali još je važnije pokazati širu perspektivu i dublji kontekst političke borbe koja je Grenland dovela u fokus svjetske javnosti. To su uspjeli zahvaljući timskom radu.

“Kao što se zna nema dobre reportaže bez snimatelja, novinara i montažera. Sa mnom je na Grenlandu bio Mišo Maoduš, a ovu reportažu je montirao Jan Čerfalvi. Uvijek imam poticaj da radim što brže više, jače bolje, a ova nagrada, volio bi da se odradi na vrednovanje vanjskopolitičkog novinarstva u našoj struci”, rekao je Stričević.

Dugogodišnju devastaciju Štrbačkog buka, jednog od najljepših prirodnih lokaliteta razotkrila je i novinarka Provjerenog Danka Derifaj. Prilikom snimanja novinarska ekipa bila je i verbalno te fizički napadnuta, nakon čega su institucije konačno reagirale.

Bračni par Matešić koji je preuređivao obalu po svojoj zamisli, odnosno godinama devastirao prirodu na javnom vodnom dobru trenutno je u istražnom zatvoru zbog napada na našu novinarsku ekipu.

Nakon dugogodišnje devastacije, desetaka i desetaka prijava nadležnim institucijama, prvi put je vidljivo da je Državni Inspektorat reagirao. Strah naših sugovornika da će na tome stati temelji se na 15 godina iskustva s poslanim prijavama na koje nije bilo reakcije.

Nagrađena je kao najbolji novinarski rad iz područja zaštite okoliša i prirode nagradom Velebitska degenija.

“Ovo je bilo dosta neugodno snimanje, odnosno neugodan teren. Naime, kolega Miro Bokan, snimatelj, ja smo dobili batina. Međutim, s druge strane, drago mi je da je nagrađen jer ukazuje na važnost novinarstva, pogotovo u situaciji kad imate devastaciju okoliša koja traje 20 godina. Dakle, tek nakon našeg priloga su institucije reagirale. i pokazuje njegovu važnost u društvu kad imate disfunkcionalne institucije koje nastupaju tek nakon što novinari odrade svoj posao”, rekla je Danka Derifaj, novinarka emisije Provjereno.

A strukovna priznanja samo potvrđuju profesionalnost, upornost i trud naših kolega.