Koliko utjecaj imaju državne mjere? Vlastita nekretnina mnogima je tek san

Ako uzmemo da je prosječna plaća 1500 eura, a cijena metra kvadratnog na kraju 2025. godine iznosila 3300 eura, ispada da za iznos jedne cjelomjesečne plaće možemo kupiti 0,45 kvadrata, odnosno gotovo pola kvadrata, prostor dovoljan za otirač, izvijestila je reporterka Dnevnika Nove TV Rea Kamenski-Bačun.

S obzirom na trenutačno stanje, ne čudi što je mnogima vlastita nekretnina tek san. Država mjerama želi smanjiti sadašnji kaos na tržištu i građanima omogućiti priuštivo stanovanje. No, teorija je jedno, a stvarnost drugo.

"Mjere su dobre, ali su dugoročne i nije realno očekivati da će u kratkom vremenskom roku biti nekih značajnih promjena što se tiče ponude i potražnje", smatra Borislav Vujović, vlasnik i direktor agencije za nekretnine.

Cilj svih državnih mjera je da stanovi budu dostupniji, bilo kroz niže cijene ili dostupnije kredite. Također, kroz mjere priuštivog stanovanja planira se izgradnja, obnova i aktivacija preko 20.000 stanova.

