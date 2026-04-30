Jesu li djelovali sami? Stručnjak za sigurnost o gejmerima: "Ključno će biti dokazati namjeru"

Tri uhićena mladića, dvoje osumnjičenih, i to maloljetnika, za terorizam zbog lažnih dojava o bombama. Za sada je to epilog rada policije, nakon stotina uznemirujućih dojava koje su stigle na adrese brojnih škola. Uhićenja su bila u Zagrebu i Splitu, a istraga se nastavlja.

Reporter Dnevnika Nove TV Ivan Kaštelan razgovarao je sa stručnjakom za sigurnost Tonćijem Prodanom.

Policija je objavila da su dovršili kriminalističko istraživanje nad dvojicom maloljetnika i da su uz kaznene prijave ispraćeni pritvorskom nadzorniku. Nad trećim muškarcem, koji je punoljetan, istraživanje još uvijek traje. Pričalo se o hibridnom ratovanju, a na kraju se čini da su to djeca.

Prodan kaže kako nije iznenađen.

"Zapravo, kad se počne provoditi kriminalističko istraživanje, postoji nekoliko verzija koje morate postaviti kao jednako važne na početku. Jedna od tih verzija je svakako bila da su to počinitelji kojima je u interesu da se poremeti na neki način rad škole ili zbog održavanja same nastave, ispita i tako dalje. Dakle, to je bila jedna od verzija svakako koju je trebalo postaviti na početku.

To su mogle biti neke hibridne skupine nekih neprijateljskih država koje vam žele nanijeti štetu, ne samo ovoj državi nego i nekim drugim zapadnim državama, jer se ovo zapravo zbijalo u brojnim državama u Europi, ali i u regiji. To su mogle biti organizirane kriminalne skupine sa svojim motivima, i tako imamo još nekoliko verzija koje je u svakom slučaju trebalo postaviti na početku ovog kriminalističkog istraživanja", kaže.

Osumnjičenici dolaze iz različitih dijelova Hrvatske. Na pitanje kolike su šanse da netko drugi stoji iza njih, odnosno da ih je možda netko regrutirao, Prodan odgovara:

"To što su iz različitih dijelova Hrvatske ne znači ništa. Oni su zapravo na toj istoj mreži, dakle putem weba surađuju na takav jedan način. Tu se zapravo na neki način i postavljaju određene mreže i ljudi koji imaju zajedničke interese, koji imaju određene zajedničke motive. To su gameri, dakle, koji zapravo imaju svoj interes boraviti tu, razmjenjivati iskustva, postizati nekakve svoje ciljeve i vrijednosti u tom njihovom virtualnom društvu. Traže, u principu, istomišljenike, odnosno mogu imati zajedničke ciljeve i u ovom slučaju, koji mogu biti opet različiti".

Kaže da se ove gaming platforme koriste za slične slučajeve u svijetu.

"One se koriste i za počinjenje terorističkih aktivnosti. To se da pratiti. Dakle, postoje brojna istraživanja, kriminalistički dovršena, koja su pokazala zapravo kakvo je bilo ponašanje tih ljudi određenih prije počinjenja određenog djela. Nakon toga postoji brojni, osim ovih digitalnih tragova, postoje i drugi personalni i materijalni tragovi do kojih se može doći i s kojima se zapravo može efikasno uhvatiti počinitelje, kao što je to i sad slučaj".

