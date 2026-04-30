MUP se oglasio o dojavama o bombama: Dva maloljetnika osumnjičena za terorizam

Potpredsjednik Vlade i ministar unutarnjih poslova Davor Božinović rekao je u srijedu da je nekoliko osoba na području Hrvatske uhićeno radi povezanosti s lažnim dojavama o postavljenim bombama koje već drugi tjedan prima niz škola, trgovačkih centara i ustava diljem Hrvatske.

U četvrtak su pak isplivali novi detalji i zaplet cijele priče. Oglasio se i MUP.

Priopćenje MUP-a

Policija je provela kriminalističko istraživanje nad dvoje maloljetnika zbog sumnje na kazneno djelo terorizma, nakon što su krajem travnja slali prijeteće e-mailove o postavljenim eksplozivnim napravama u školama i medijskim kućama.

Prema navodima policije, sumnja se da su 23., 24., 28. i 29. travnja 2026. putem elektroničkih uređaja slali poruke u kojima su tvrdili da su bombe postavljene u više obrazovnih ustanova i redakcija.

U porukama su prijetili njihovim aktiviranjem, uz moguće smrtne posljedice za velik broj ljudi, posebno djece, na području više hrvatskih gradova.

Priopćenje MUP-a prenosimo u cjelosti:

"Policijski službenici Službe terorizma Ravnateljstva policije u koordinaciji sa Županijskim državnim odvjetništvom u Zagrebu te Županijskim državnim odvjetništvom u Splitu proveli su kriminalističko istraživanje nad dvije maloljetne osobe zbog postojanja osnova sumnje da su počinile kazneno djelo Terorizam iz članka 97. stavka 2. u vezi sa stavkom 1. Kaznenog zakona.



Kriminalističkim istraživanjem utvrđena je sumnja da su osumnjičene maloljetne osobe, s ciljem ozbiljnog zastrašivanja stanovništva, 23., 24., 28. i 29. travnja 2026. putem elektroničkih uređaja slali prijeteće poruke elektroničke pošte tvrdeći da su u više obrazovnih ustanova i medijskih kuća postavljene eksplozivne naprave, uz prijetnje njihovim aktiviranjem i izazivanjem smrti većeg broja osoba, osobito djece na području više gradova u Hrvatskoj.



Takve poruke dovele su do evakuacije većeg broja školskih objekata, provođenja protueksplozijskih pregleda od strane policije te uznemiravanja velikog broja učenika, zaposlenika škola i šire javnosti, čime su ostvarili obilježje navedenog kaznenog djela.



Nakon dovršenog kriminalističkog istraživanja, osumnjičene maloljetne osobe su predane pritvorskom nadzorniku, a kaznena prijava je podnesena nadležnim županijskim odvjetništvima.



Kriminalističko istraživanje se nastavlja.



U odnosu na treću osumnjičenu punoljetnu osobu, kriminalističko istraživanje traje te se provodi u koordinaciji s Uredom za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminaliteta", navodi se u priopćenju MUP-a.

Gejmeri poslali 220 mailova

Riječ je o kaznenom djelu za koje je propisana kazna od jedne do osam godina zatvora.

Ukupno je poslano oko 220 poruka, odnosno mailova, piše Marin Dešković za Jutarnji list.

Na području Dalmacije privedene su dvije osobe, među kojima i jedan srednjoškolac, dok je u Zagrebu uhićen petnaestogodišnjak.

Iako se, prema dostupnim informacijama, osumnjičenici međusobno nisu poznavali, policija je tijekom opsežnog kriminalističkog istraživanja otkrila neobičnu povezanost među njima.

Naime, svi su bili aktivni u različitim gamerskim chatovima, gdje su razvili ideju o slanju prijetećih poruka.