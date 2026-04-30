Kaos na autocestama, policija poslala sve snage na teren: "Ove stručnjake ćemo izdvajati i sankcionirati"

Iz policije i HAK-a upozoravaju vozače na pojačan promet i gužve na izlazu iz Zagreba, osobito iz smjera Kosnice te na ulazu prema Lučkom iz Samobora. Traže i da se napravi sigurnosni koridor kako bi žurne službe mogle proći.

Vozače pozivaju na oprez, smirenost i da prije puta provjere ispravnost vozila. Zbog produženog vikenda policija na teren šalje sve raspoložive snage, a poseban fokus bit će na kontroli alkohola u prometu.

Pojačan je promet na autocesti A1 prema jugu, ali zasada je sve na cestama pod kontrolom.

Kako je doznao reporter Dnevnika Nove TV Domagoj Mikić, policija na ceste šalje i presretače.

"Ima prekršaja na koje ćemo mi biti koncentrirani. Pogotovo na vožnju po zaustavnoj traci. Tako da ove 'stručnjake', ajmo ih tako nazvati mi ćemo izdvajati i prigodno sankcionirati", rekao je Josip Medved, zapovjednik mobilne jedinice prometne policije.

Domagoj Mikić i Josip Medved

Medved osim toga naglašava i važnost sigurnosnog koridora te da ako vozači na cesti uoče vozilo hitnih službi se razmaknu i naprave im prolaz.

