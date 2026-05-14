Incident na Pantovčaku: Potjeran djelatnik ministarstva, poručili mu da nije dobrodošao

Iako je povod jučerašnjem okupljanju u Uredu predsjednika Zorana Milanovića bio protokolarne naravi – predaja vjerodajnica novog apostolskog nuncija, nadbiskupa Leopolda Girellija – događaj je zasjenio novi oštri sukob između Pantovčaka i Banskih dvora.

Glavni akter incidenta bio je Tomislav Lendić, ovlašten za poslove ravnatelja Uprave za političke poslove pri MVEP-u. Iako je prvotno određen kao izaslanik Ministarstva, Lendiću su po dolasku u Ured predsjednika dužnosnici pokazali vrata i poručili da nije dobrodošao.

Razlog za ovaj nesvakidašnji potez bio je Lendićev intervju na N1 televiziji, emitiran samo nekoliko sati ranije. U njemu je Lendić izravno prozvao predsjednika Zorana Milanovića kao isključivog krivca za zastoj u imenovanjima veleposlanika, ustvrdivši:

"Odgovornost je vrlo jasno na predsjedniku. Premijer Plenković želi očuvati dostojanstvo hrvatske diplomacije, dok se čini da neki misle da mogu postati veleposlanici bez ikakvog doticaja sa strukom."

Tomislav Lendić Foto: Ranko Suvar/Cropix

Ekspresna zamjena

Ured predsjednika smatra da Lendić, kao diplomat, nije smio nastupati s tako snažnim političkim predznakom, pogotovo s obzirom na njegovu funkciju u HDZ-u (predsjednik temeljnog ogranka Knežija).

Zanimljivo je da ministarGordan Grlić Radman nije produbljivao sukob oko samog protokola. Čim je Lendić udaljen, kao zamjena je hitno poslana Gordana Vidović Mesarek, koja je naposljetku nazočila svečanosti.

Sam Lendić kazao je kako ne može ništa komentirati o događaju na Pantovčaku.

Pozadina sukoba: Blokada diplomatske mreže

Ovaj incident samo je zrcalna slika dubljeg problema – potpune blokade imenovanja u hrvatskoj diplomaciji koja traje mjesecima. MVEP je još prošlog srpnja dostavio popis od 89 imena za veleposlanike i konzule.

Milanović je nakon godina inzistiranja odustao od traženja polovine mjesta i sada traži četvrtinu (oko 20-ak kandidata).

Premijer Plenković odbija Milanovićeve prijedloge, ocjenjujući ih kao ljude "s ulice" koji ne zadovoljavaju stručne kriterije, za razliku od profesionalaca s popisa Ministarstva.

Ima li nade za pomak?

Pregovori između ministra Grlića Radmana i predstojnika Ureda predsjednika Orsata Miljenića trenutačno su u slijepoj ulici. Ipak, blagi optimizam budi najava premijera Plenkovića da će HDZ podržati Milanovićev prijedlog za predsjednicu Vrhovnog suda. Ostaje za vidjeti hoće li taj ustupak "otopliti" odnose i pokrenuti rješavanje pitanja praznih veleposlaničkih mjesta širom svijeta.