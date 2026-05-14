Mimo protokola
Incident na Pantovčaku: Potjeran djelatnik ministarstva, poručili mu da nije dobrodošao
Tomislavu Lendiću su po dolasku u Ured predsjednika dužnosnici pokazali vrata i poručili da nije dobrodošao.
Iako je povod jučerašnjem okupljanju u Uredu predsjednika Zorana Milanovića bio protokolarne naravi – predaja vjerodajnica novog apostolskog nuncija, nadbiskupa Leopolda Girellija – događaj je zasjenio novi oštri sukob između Pantovčaka i Banskih dvora.tri vijesti o kojima se priča Krasno su ga dočekali FOTO Trump doživio brutalno poniženje Suočeni s teškoćama Satelitske snimke otkrile – ovo se u Sjevernoj Koreji dosad nije događalo: "Nevjerojatno, posvuda su..." Važne promjene Stižu nova pravila o kreditima: Bit će stroža, a banke ostaju bez jedne od omiljenih praksi
Glavni akter incidenta bio je Tomislav Lendić, ovlašten za poslove ravnatelja Uprave za političke poslove pri MVEP-u. Iako je prvotno određen kao izaslanik Ministarstva, Lendiću su po dolasku u Ured predsjednika dužnosnici pokazali vrata i poručili da nije dobrodošao.
Razlog za ovaj nesvakidašnji potez bio je Lendićev intervju na N1 televiziji, emitiran samo nekoliko sati ranije. U njemu je Lendić izravno prozvao predsjednika Zorana Milanovića kao isključivog krivca za zastoj u imenovanjima veleposlanika, ustvrdivši:
"Odgovornost je vrlo jasno na predsjedniku. Premijer Plenković želi očuvati dostojanstvo hrvatske diplomacije, dok se čini da neki misle da mogu postati veleposlanici bez ikakvog doticaja sa strukom."
Tomislav Lendić Foto: Ranko Suvar/Cropix
Ured predsjednika smatra da Lendić, kao diplomat, nije smio nastupati s tako snažnim političkim predznakom, pogotovo s obzirom na njegovu funkciju u HDZ-u (predsjednik temeljnog ogranka Knežija).
Zanimljivo je da ministarGordan Grlić Radman nije produbljivao sukob oko samog protokola. Čim je Lendić udaljen, kao zamjena je hitno poslana Gordana Vidović Mesarek, koja je naposljetku nazočila svečanosti.
Sam Lendić kazao je kako ne može ništa komentirati o događaju na Pantovčaku.
Ovaj incident samo je zrcalna slika dubljeg problema – potpune blokade imenovanja u hrvatskoj diplomaciji koja traje mjesecima. MVEP je još prošlog srpnja dostavio popis od 89 imena za veleposlanike i konzule.
Milanović je nakon godina inzistiranja odustao od traženja polovine mjesta i sada traži četvrtinu (oko 20-ak kandidata).
Premijer Plenković odbija Milanovićeve prijedloge, ocjenjujući ih kao ljude "s ulice" koji ne zadovoljavaju stručne kriterije, za razliku od profesionalaca s popisa Ministarstva.
Pregovori između ministra Grlića Radmana i predstojnika Ureda predsjednika Orsata Miljenića trenutačno su u slijepoj ulici. Ipak, blagi optimizam budi najava premijera Plenkovića da će HDZ podržati Milanovićev prijedlog za predsjednicu Vrhovnog suda. Ostaje za vidjeti hoće li taj ustupak "otopliti" odnose i pokrenuti rješavanje pitanja praznih veleposlaničkih mjesta širom svijeta.
Obavijesti uključene