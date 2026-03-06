Obavijesti Foto Video Pretražite
Navigacija
Otkrio detalje

Anušić: "Izraelci su me pitali za Milanovićeve izjave. A brine što se rat na Bliskom istoku širi..."

Piše I. H., 06. ožujka 2026. @ 11:30 komentari
Ivan Anušić
Ivan Anušić Foto: DNEVNIK.hr
Ministar Ivan Anušić otkrio je detalje nedavnog posjeta Izraelu.
Najčitanije
  1. Igor Komarov
    istraga na Baliju

    Odrubljena glava i dijelovi tijela pripadaju sinu bogatog poduzetnika? Prije nego što je ubijen, objavljena mučna snimka
  2. Sanja Musić Milanović 9
    Hit na ulicama

    Ove gležnjače imaju visoku potpeticu, ali jako su udobne - nosi ih i Sanja Musić Milanović
  3. Ilustracija
    FBI 302

    "Trump je otkopčao hlače i stavio mi glavu na penis. Ugrizla sam ga, a onda me udario. Rekao je..."
Ne propustite ni ovo
aktualno najčitanije najkomentiranije
Tko radi ove nedjelje? Donosimo detaljan popis otvorenih prodajnih mjesta u četiri najveća hrvatska grada
SVI NA JEDNOM MJESTU
Vodič za kupnju ove nedjelje: Popis dežurnih lokacija u Zagrebu, Rijeci, Splitu i Osijeku
Hodžić: Nedopustivo miješanje izraelskog veleposlanika u suverene odluke RH
Napad na suverenost
Hodžić: "Izjava izraelskog veleposlanika neprihvatljivo je miješanje u suverene odluke Republike Hrvatske"
Autoobilom pregazio čovjeka u njegovu dvorištu
TRAGEDIJA
Dovezao ga kući pa pregazio automobilom: Susjedi iduće jutro pronašli tijelo u dvorištu
Sumnje u iranskom vrhu: Zapovjednik elitnih snaga pod istragom zbog špijunaže za Izrael nakon niza preživljenih atentata
MAČAK S DEVET ŽIVOTA
Svi oko njega ginu, a on preživljava! Je li najmoćniji iranski zapovjednik zapravo izraelski špijun?
Rat SAD-a i Izraela s Iranom - sedmi dan
Rat na Bliskom istoku
SAD i Izrael intenziviraju napade. Ujedinjeno Kraljevstvo upozorilo: "Moguć je teroristički napad na Cipru"
Policija privela muškarca: Pronašli uređaj za elektronsko ometanje daljinskog zaključavanja vozila
SPORNA OPREMA
FOTO Policija kod muškarca pronašla sumnjiv uređaj! Odmah su ga priveli, evo čemu služi i kako se zaštititi
Na Baliju pronađeni odrubljena glava i dijelovi tijela: Pripadaju otetom sinu bogatog Ukrajinca?
istraga na Baliju
Odrubljena glava i dijelovi tijela nađeni u rijeci na Baliju: "To je oteti sin bogatog poduzetnika"
Ministarstvo pravosuđa objavilo je dokumente u kojima žena optužuje Donalda Trumpa za seksualno zlostavljanje
FBI 302
"Trump je otkopčao hlače i stavio mi glavu na penis. Ugrizla sam ga, a onda me udario. Rekao je..."
Rat SAD-a i Izraela s Iranom - sedmi dan
Rat na Bliskom istoku
SAD i Izrael intenziviraju napade. Ujedinjeno Kraljevstvo upozorilo: "Moguć je teroristički napad na Cipru"
Provjereno istražuje: Kako ekstremne skupine nekažnjeno prosvjeduju pred privatnim domovima novinara i političara
DONOSI PROVJERENO
"Znamo gdje živiš!" Desni ekstremisti zastrašuju neistomišljenike na kućnim pragovima, a sustav ih ne zaustavlja
Ministarstvo vanjskih poslova Srbije objasnilo zašto ne preporučuje građanima put u Hrvatsku
DRUŠTVENE MREŽE GORE
Srbija objasnila zašto ne preporučuje putovanje u Hrvatsku osim u krajnjoj nuždi
Studija: Prestanak uzimanja injekcija za mršavljenje dovodi do povratka težine
ZNANSTVENA STUDIJA
Stručnjaci proveli studiju: Prestanak uzimanja injekcija za mršavljenje dovodi do povratka težine
Rat SAD-a i Izraela s Iranom - šesti dan 11
Ozbiljno upozorenje
Škola u kojoj su poginule djevojčice gađana više puta, Trump prijeti Kubi, nije ga briga za rast cijena zbog rata: "Iranci me zovu, ali je kasno"
Provjereno istražuje: Kako ekstremne skupine nekažnjeno prosvjeduju pred privatnim domovima novinara i političara 11
DONOSI PROVJERENO
"Znamo gdje živiš!" Desni ekstremisti zastrašuju neistomišljenike na kućnim pragovima, a sustav ih ne zaustavlja
Ministarstvo vanjskih poslova Srbije objasnilo zašto ne preporučuje građanima put u Hrvatsku 8
DRUŠTVENE MREŽE GORE
Srbija objasnila zašto ne preporučuje putovanje u Hrvatsku osim u krajnjoj nuždi
Ministar Ivan Anušić nakon sjednice Vlade 8
Odluka predsjednika
Anušić odgovorio Milanoviću: "Ja kao ministar obrane doznajem iz medija da mi evakuiramo naše vojnike"
VIDEO Evangelistički pastori u Ovalnom uredu molili nad Trumpom za uspjeh u ratu protiv Irana 6
SCENA IZ OVALNOG UREDA
VIDEO Dvadeset ljudi molilo nad Trumpom: "Ova slika je bizarna i jeziva"
Kaos u američkom Kapitolu 6
KAOTIČNE SCENE
VIDEO "Nitko ne želi ratovati za Izrael": Kaos u Kapitolu, više je ozlijeđenih. Proširila se snimka incidenta
Još aktualnosti
pronađite što vas zanima
vijesti
Na Baliju pronađeni odrubljena glava i dijelovi tijela: Pripadaju otetom sinu bogatog Ukrajinca?
istraga na Baliju
Odrubljena glava i dijelovi tijela nađeni u rijeci na Baliju: "To je oteti sin bogatog poduzetnika"
Ministarstvo pravosuđa objavilo je dokumente u kojima žena optužuje Donalda Trumpa za seksualno zlostavljanje
FBI 302
"Trump je otkopčao hlače i stavio mi glavu na penis. Ugrizla sam ga, a onda me udario. Rekao je..."
Rat SAD-a i Izraela s Iranom - sedmi dan
Rat na Bliskom istoku
SAD i Izrael intenziviraju napade. Ujedinjeno Kraljevstvo upozorilo: "Moguć je teroristički napad na Cipru"
show
Nives Celzijus podijelila komentar o pjesmi "Sinkronija"
"puno krivih putova"
Zanosne fotke Nives Celzijus pale su u drugi plan zbog poruke koju je dobila: "Bez ljutnje, ali..."
Charlotte Lawrence šokirala outfitom na reviji u Parizu
vidimo li mi to dobro?
Pojavila se bez hlača: Pogledajte što je odjenula umjesto njih i zašto je svi komentiraju
Životna priča Harryja Stylesa
Nevjerojatan životni put
Nekad je prodavao peciva, a danas puni stadione: Kako je postao globalna zvijezda?
zdravlje
3 stvari koje emocionalno inteligentni ljudi rade i 3 stvari koje ne rade
Obratite pozornost na ovo
3 stvari koje emocionalno inteligentni ljudi rade i 3 stvari koje ne rade
Prirodni “GLP-1”: 7 namirnica koje mogu smanjiti glad i pomoći u kontroli težine
Potiču osjećaj sitosti
Prirodni “GLP-1”: 7 namirnica koje mogu smanjiti glad i pomoći u kontroli težine
10 namirnica koje mogu poboljšati seksualni život – i nekoliko koje je bolje preskočiti
Za raspoloženje, energiju i libido
10 namirnica koje mogu poboljšati seksualni život – i nekoliko koje je bolje preskočiti
zabava
Mačke dobile skupu hranilicu, njihova reakcija je čisti urnebes
Što su očekivali?
Mačke dobile skupu hranilicu, njihova reakcija je čisti urnebes
Mislite da nemate rupe u znanju? Ovaj kviz to brzo provjeri
Pokažite što znate!
Mislite da nemate rupe u znanju? Ovaj kviz to brzo provjeri
"Znam da nisam jedina": Žena podijelila snimku muža dok se sprema za posao i ujedinila regiju
Zvuči poznato?
"Znam da nisam jedina": Žena podijelila snimku muža dok se sprema za posao i ujedinila regiju
tech
VIDEO Muskov robot iznenadio sve svojim novim vještinama
Djeluje uvjerljivo
VIDEO Muskov robot iznenadio sve svojim novim vještinama
Koristite ChatGPT? Ovih 7 stvari mu nemojte nikad otkriti
Pročitajte i primijenite
Koristite ChatGPT? Ovih 7 stvari mu nemojte nikad otkriti
Postoji li na oceanskom dnu "tamni kisik"? Uskoro bi trebali dobiti definitivan odgovor na to pitanje
Kreće novo istraživanje
Postoji li na oceanskom dnu "tamni kisik"? Uskoro bi trebali dobiti definitivan odgovor na to pitanje
sport
Transfer-bomba slavnog izvora! Barcelona krenula po sjajnog Hrvata, pregovori su počeli
vrh!
Transfer-bomba slavnog izvora! Barcelona krenula po sjajnog Hrvata, pregovori su počeli
Ovo su dresovi koje će Vatreni nositi na Svjetskom prvenstvu
debi u ožujku
Ovo su dresovi koje će Vatreni nositi na Svjetskom prvenstvu
Sjajna vijest za hrvatsku reprezentaciju: Zlatko Dalić sad puno lakše diše
Uoči završnice sezone
Sjajna vijest za hrvatsku reprezentaciju: Zlatko Dalić sad puno lakše diše
tv
Kumovi: Napokon je donijela odluku s kim želi biti, ali prije njega je to saznao netko drugi
KUMOVI
Napokon je donijela odluku s kim želi biti, ali prije njega je to saznao netko drugi
Crno more: Ostao je u šoku zbog onoga što ga je tražila
CRNO MORE
Ostao je u šoku zbog onoga što ga je tražila
Tajne prošlosti: Došao je kraj – Odlučili su stati pred kamere i svima reći istinu
TAJNE PROŠLOSTI
Došao je kraj – Odlučili su stati pred kamere i svima reći istinu
putovanja
Zanimljivosti o Iranu i Perziji: Gradovi, matematika, medicina... i parfemi
Posebna zemlja
Stvari koje možda niste znali o Iranu i Perziji: Gradovi, matematika, medicina... i parfemi
Novi kviz općeg znanja: Za one koji znaju sve o svemu
15 pitanja
Novi kviz općeg znanja: Za one koji znaju sve o svemu
Česte pogreške kod pripreme srdela: Prvo što treba napraviti nakon kupnje da bi bile ukusne
Zdrave i jeftine
Česte pogreške kod pripreme srdela: Prvo što treba napraviti nakon kupnje da bi bile ukusne
novac
Inozemni diskontni lanac otvara prvu trgovinu u Hrvatskoj. Znamo kad i gdje
Puno traže od zaposlenih
Inozemni diskontni lanac otvara prvu trgovinu u Hrvatskoj. Znamo kad i gdje
Nasljednik "kralja naočala" želi isplatiti obitelj i preuzeti carstvo vrijedno 100 milijardi eura
Bitka za ostavštinu
Nasljednik "kralja naočala" želi isplatiti obitelj i preuzeti carstvo vrijedno 100 milijardi eura
Brend premium tenisica snažno raste, ruši Adidas i Nike, ali dionice mu potunule 11 posto
Neočekivana reakcija tržišta
Brend premium tenisica snažno raste, ruši Adidas i Nike, ali dionice mu potonule 11 posto
lifestyle
Sanja Musić Milanović u kaubojskim gležnjačama 2026.
Hit na ulicama
Ove gležnjače imaju visoku potpeticu, ali jako su udobne - nosi ih i Sanja Musić Milanović
Recept za pogaču sa sirom i češnjakom
Neodoljiva je
Pogača sa sirom i češnjakom: Ovaj recept omamio nas je mirisom i okusom, pa ga dijelimo s vama
Imena za djevojčice i dječake koja nose posebnu energiju
DIVNA SU
Ako vjerujete u značenje imena, ovih 20 za djevojčice i dječake nosi posebnu energiju
sve
Sanja Musić Milanović u kaubojskim gležnjačama 2026.
Hit na ulicama
Ove gležnjače imaju visoku potpeticu, ali jako su udobne - nosi ih i Sanja Musić Milanović
Zanimljivosti o Iranu i Perziji: Gradovi, matematika, medicina... i parfemi
Posebna zemlja
Stvari koje možda niste znali o Iranu i Perziji: Gradovi, matematika, medicina... i parfemi
Transfer-bomba slavnog izvora! Barcelona krenula po sjajnog Hrvata, pregovori su počeli
vrh!
Transfer-bomba slavnog izvora! Barcelona krenula po sjajnog Hrvata, pregovori su počeli
 
Pretražite vijesti

Budite u tijeku s najnovijim događanjima

Uključite notifikacije

Obavijesti uključene