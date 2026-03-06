Anušić: "Izraelci su me pitali za Milanovićeve izjave. A brine što se rat na Bliskom istoku širi..."

Ministar obrane Ivan Anušić komentirao je aktualna svjetska zbivanja, rat na Bliskom istoku, ali i nedavne izjave predsjednika Zorana Milanovića.

Otkrio je i detalje nedavnog posjeta Izraelu.

"Dogovor o mom odlasku u Izrael bio je u vremenu kada je započeo sukob Irana i Izraela (u lipnju prošle godine). Onaj od 12 dana, mislim da je trajao taj sukob. Naravno, tada nismo mogli ići, niti je bilo moguće odraditi taj posjet. Prebačen je za sada, za veljaču, kada smo ga i odradili – tu bilateralu s ministrom i s njihovom obrambenom industrijom", kazao je Anušić u "Morhologiji", podcastu Ministarstva obrane, te dodao:

"Razlog mog odlaska bio je sustav Trophy. On se ugrađuje na Leoparde, tenkove koje smo kupili, a za što Izraelci daju izvoznu dozvolu. Taj sustav čini Leoparda najboljim i najkvalitetnijim tenkom na svijetu jer ima zaštitu od protuoklopnog djelovanja, što je vrlo bitno, jer tenku jedino tako možete nauditi. Sustav spašava tenk, ali i četveročlanu posadu. Izrael je izrazio sumnju u izdavanje dozvole Republici Hrvatskoj za izvoz sustava zbog određenih političkih izjava na njihov račun."

Ministar je pojasnio da se u međuvremenu uspjelo diplomatskim putevima Vlade, Ministarstva obrane te veleposlanice u Tel Avivu uvjeriti Izraelce da navedeni nemaju veze sa spornim političkim izjavama.

"Uspjeli smo dobiti tu dozvolu. Odradio sam taj sastanak koji je bio izuzetno koristan prvenstveno za Hrvatsku i našu obrambenu industriju. Masa novih tehnologija dolazi upravo iz Izraela i oni su spremni lokalizirati tu proizvodnju u Hrvatskoj i surađivati s našim tvrtkama. To je moj zadatak kao ministra obrane", kazao je.

Voditeljica je Anušića upitala za komentar izjava predsjednika Milanovića koji je osporio i kupnju Leoparda i suradnju s Izraelcima zbog "onog što je njihova vojska učinila u Gazi".

"To je manipulacija i potpuno netočna informacija koju je on dao sa svoje pozicije predsjednika države. Nemam više niti volje to objašnjavati. Čini mi se da uzalud stalno demantiramo, a te izjave daju potpuno drugačije svjetlo na ono što radimo. Postoji povijest koja je činjenična i statistički podaci koji se mogu usporediti: vrijeme premijera Zorana Milanovića i njegovog vođenja MORH-a i vojske, te vrijeme premijera Plenkovića i mene kao ministra. Usporedimo tko je pomagao oružanim snagama, a tko se bavi čistim politikanstvom u kojem vojska uvijek bude zakinuta. Sigurnost i obrana moraju biti iznad toga. Ako netko brani da surađujemo s onima koji nam mogu pomoći u obrambenim tehnologijama, ja ne znam kako to nazvati. Što želimo? Oslabiti obrambene sposobnosti Hrvatske? S kime bismo trebali surađivati, s Čečenijom?"

Voditeljica je dometnula kako su strani mediji te izjave ocijenili opasnima.

"Naravno, u Izraelu su me pitali za te izjave. Nisam imao mnogo izbora nego reći da je to druga politička opcija i da nismo na istoj liniji.

Ministar je komentirao i predsjednikovu odluku o povlačenju vojnika iz Iraka.

"Legitimna je ta njegova odluka, ali trebao se konzultirati s premijerom, Vladom i samnom kao ministrom obrane. U ovom trenutku, izvlačenje naših pripadnika je opasnije nego ostaviti ih tamo. To je ratna zona, komunikacije su prekinute, sigurnosni koridori ne postoje. Naši ljudi (sedam u Bagdadu, jedan u Libanonu) nalaze se na sigurnim mjestima u skloništima s ostalim pripadnicima NATO-a i UN-a. Čeka se pogodan trenutak za evakuaciju, koju ćemo izvršiti jer je to zatražio predsjednik, ali tek kada to bude moguće napraviti", naglasio je Anušić.

Sukob na Bliskom istoku se širi, stanje je kaotično. Može li to dodatno eskalirati i gdje je tu Hrvatska?

"Svakim danom je sve veći broj država uključen. Projektili lete na sve strane. Navodno je presretnut projektil upućen prema Turskoj od strane Irana. To je potpuno novi moment. Ako se sukob proširi Bliskim istokom, to je vrlo blizu Europe. Znamo u kakvom okruženju živimo i što je bilo devedesetih. Upravo zato stvaramo savezništva – ne samo zbog tehnologije, nego i zbog obavještajnih podataka koji su strašno bitni. Neke izjave u javnosti treba tri puta odvagnuti jer bespotrebno uzbunjuju javnost", kazao je ministar.

Dodao je kako ministarstvo obrane i Vlada rade na osnaživanju oružanih snaga i stvaranju konekcija s ljudima koji su nam spremni pomoći u eventualnim situacijama ugroze.