UŽIVO Turudić o radu DORH-a: "Moram se osvrnuti na jedan bezuman čin"

Glavni državni odvjetnik Ivan Turudić sazvao je konferenciju za medije da bi detaljnije prezentirao rezultate rada Državnog odvjetništva (DORH) u 2025. godini i da bi se osvrnuo na dvije godine svog mandata na čelu DORH-a.

Turudić je izvješće već objavio i u njemu je naveo da se prošle godine povećala učinkovitost i smanjio broj neriješenih predmeta, no i dalje je prisutan niz problema koje treba riješiti da bi se taj sustav nastavio razvijati.

"Ne mogu s ne osvrnuti na jedan bezuman čin u kojem je stradao jedan dječak od 19 godina i ja koristim ovu priliku da izrazim najdublju sućut obitelji i svima kojima osjećaju patnju povodom ovog događaja", rekao je Turudić.

Glavni državni odvjetnik je rekao da DORH ne bježi od odgovornosti po pitanju ubojstva u Drnišu.

"Mi smo smatrali i još uvijek smatramo da je za Kristijana Aleksića trebao biti određen istražni zatvor, ali on je mogao trajati do tri mjeseca. Zamjenica općinskog državnog odvjetnik smatrala je da za to nisu postojali uvjeti. To nije razlog za stegovni postupak ni kaznenu odgovornost", ustvrdio je Turudić.

Upitan je i o nadzoru bivših zatvorenika.

"Sad smo tu da promijenimo stanje i poboljšamo sustav da se ovakve stvari ne bi događale ili da bi se svele na najmanju moguću mjeru", poručio je.

Podsjetio je da kod ubojice iz Drniša nije utvrđena psihička bolest.

"On je iz zatvora izašao 2015. godine i zakon ne poznaje tu mjeru koja bi čovjeka 11 godina držala pod nadzorom", rekao je Turudić.

Jedan je novinar napomenuo da, iako Hrvatska nema kaznu doživotnog zatvora, kazne od 40 ili 50 godina za mnoge počinitelje često znače doživotnu kaznu te upitao je li uvođenje kazne doživotnog zatvora potrebno.

"Meni su u predloženim izmjenama zakona druge dvije stavke bitno važnije: zaštitni nadzor i detencija zatvorenika nakon odslužene kazne. Doživotna kazna imala bi odvraćajuću ulogu, ali mislim da ona ne bi bila učinkovita", odgovorio je Turudić.

Komentirao je i epilog afere Hipodrom.

"Naravno da smo zadovoljni, pogotovo nakon svih uvreda koje su upućene meni i cijelom DORH-u od strane aktera političke scene. Bilo bi pristojno da se u najmanju ruku ispričaju. Mi smo svoju satisfakciju dobili i od samih okrivljenika dobili potvrdu da smo radili stručno, pošteno i po zakonu", naveo je.

Ključni problemi DORH-a

Tijekom 2025. državna odvjetništva riješila su više predmeta nego što su ih zaprimila, čime je sustav prvi put nakon duljeg razdoblja počeo smanjivati postojeće zaostatke.

S druge strane, jedan od ključnih problema odnosi se na kadrovsku strukturu. Poseban izazov predstavlja prosječna dob zaposlenih, s relativno malim udjelom mlađih dužnosnika.

Osim kadrovskih pitanja, u izvješću je naglašena i potreba za daljnjim zakonodavnim promjenama. U izvješću se, među ostalim, ističe da bi pojednostavljenje procesnih odredbi i skraćivanje trajanja sudskih postupaka značajno rasteretilo rad državnih odvjetnika i omogućilo im veći fokus na ključne faze, poput izvida i istraga.

Financijski aspekt rada također je prepoznat kao izuzetno važan. Iako su u 2025. godini povećana sredstva za rad, značajan novac i dalje odlazi na troškove međunarodnih arbitraža i postupaka pred stranim sudovima.