U napuštenoj zgradi pronađena tijela, ondje ležala možda i mjesecima

Dva tijela pronađena su u subotu navečer u napuštenoj zgradi u četvrti Parsch u austrijskom Salzburgu, a policija vjeruje da su ondje ležala mjesecima, možda i godinama.

Prema pisanju austrijskih medija, tijela su slučajno otkrile nepoznate osobe koje su ušle u praznu zgradu. Budući da su posmrtni ostaci bili raspadnuti, istražitelji pretpostavljaju da smrt nije nastupila nedavno. Nestanak tih osoba navodno nitko nije prijavio.

Salzburška policija potvrdila je pronalazak tijela te istaknula kako zasad nema znakova nasilne smrti.

"Prema prvim rezultatima istrage, nema dokaza o umiješanosti treće osobe. Trenutačno pretpostavljamo da je riječ o nesretnom slučaju", poručili su iz policije, piše Salzburg24.

Kako bi se utvrdili točan uzrok smrti i identitet preminulih, naložena je forenzička obdukcija. Policija zasad ne može potvrditi ni spol pronađenih osoba.

Ako obdukcija ne pruži konačne odgovore, bit će provedena i dodatna toksikološka analiza, a policija upozorava da bi cijeli postupak mogao potrajati.