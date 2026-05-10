Turudić objavio izvješće o radu DORH-a, zadovoljan je i ministar: "Veseli da je ukazano na dobru suradnju"

Optužnica protiv Vilija Beroša, istraga protiv Andrije Mikulića, optužnica protiv gradonačelnika Varaždina Nevena Bosilja – samo su neki od slučajeva iz prošle godine koje je glavni državni odvjetnik Ivan Turudić izdvojio u izvješću, izvijestila je reporterka Dnevnika Nove TV Petra Buljan.

DORH se pohvalio s čak 242.391 riješenim predmetom, državni tužitelji rješili su i više predmeta nego što su primili, smanjili su zaostatke i bili su brži. Resorni ministar Damir Habijan zbog toga je zadovoljan.

"Iz izvješća veseli da je ukazano na dobru suradnju koju imamo sa samim DORH-om i po pitanju kadrova i infrastrukture i kadrova i zakonodavnih rješenja", rekao je ministar.

Problematična je i dob zaposlenih jer gotovo je polovica starija od 50. Izmjene zakona koji mogu pomoći već će idući tjedan na raspravu u sabor.

"Očekujemo da ćemo privući veći broj mladih osoba i na taj način ovu kadrovsku strukturu u DORH-u, u brojnim pravosudnim tijelima, poboljšati i dobiti više mladih ljudi", poručio je Habijan.

Izvješće će stići i saborskim zastupnicima na stol, a više o ovoj temi možete pogledati u videoprilogu.