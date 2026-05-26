Hrvatska se prži! U 8 sati izmjereno 27,3 stupnja, a evo što slijedi

Hrvatska se u utorak ujutro probudila s temperaturama zraka koje su primjerenije sredini ljeta nego kasnom proljeću. U osam sati u Dubrovniku je izmjereno 27,3 °C, pokazuju podaci Državnog hidrometeorološkog zavoda (DHMZ).

Na Malom Lošinju – Ćunski izmjereno je 26,8 °C, približno toliko na Mljetu (26,6) i u Senju (26,5) te u Šibeniku i Puli – aerodrom (po 26 °C)

Toplo je i u Zagrebu, gdje je na mjernoj postaji Maksimir u sedam sati izmjereno 20,1 °C, a sat kasnije čak 25,2 °C

Bitno svježije jutro imali su Crni Lug u NP-u Risnjak, Ličko Lešće i Otočac, gdje je u sedam sati izmjereno 10,2, 12,5 i 12,7 °C.

Na Zavižanu je izmjereno 13,2 °C, u Bednji 14,1, a u Gospiću 14,2 °C, pokazuju podaci Državnog hidrometeorološkog zavoda (DHMZ).

U utorak će u Hrvatskoj biti sunčano i vruće, najviša temperatura zraka uglavnom će se kretati između 29 i 32 °C, prognoza je Zavoda.

Sezonske prognoze upućuju na ljeto vrlo vjerojatno toplije od prosjeka uz povećanu vjerojatnost toplinskih valova u Hrvatskoj, najavio je Državni hidrometeorološki zavod.

Za srijedu je DHMZ najavio pretežno sunčano i vruće vrijeme.

Od sredine dana u unutrašnjosti jačat će razvoj oblaka, a lokalno su mogući pljuskovi s grmljavinom.

Puhat će slab do umjeren sjeverozapadni i jugozapadni vjetar, uz lokalne nestabilnosti prolazno i vrlo jak. Na Jadranu u noći te ujutro i navečer bura. Najniža temperatura zraka većinom će biti od 12 do 17 Celzijevih stupnjeva, a na obali i otocima od 20 do 23, a najviša uglavnom od 29 do 33 stupnja, najavio je Zavod.

U četvrtak je pokoji pljusak moguć uglavnom u Dalmaciji i u unutrašnjosti Istre te se očekuje da će na kopnu biti manje toplo.

Iznadprosječne temperature zahvatile su i ostatak Europe. Francuska i Velika Britanija već su srušile svibanjske temperaturne rekorde, a meteorolozi upozoravaju da bi u dijelovima Španjolske temperature do kraja tjedna mogle dosegnuti i 40 stupnjeva.

Stručnjaci ističu da ovako rani i snažni toplinski valovi postaju sve češći zbog klimatskih promjena.