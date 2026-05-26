VIDEO Kaos na svjetlosnoj predstavi: Dronovi se nakon kvara masovno srušili u luku

Gotovo 100 dronova palo je s neba iznad Darling Harboura u Sydneyu tijekom popularne svjetlosne predstave, nedaleko od brojne publike koja se okupila u luci.

Organizatori Vivid Sydneyja, godišnjeg trotjednog festivala koji uključuje velike svjetlosne instalacije, rekli su da je do kvara u ponedjeljak navečer došlo zbog "nepredviđenih tehničkih poteškoća" te da je otkazano nekoliko nadolazećih koncerata.

Skymagic, britanska tvrtka koja stoji iza emisije, za problem je okrivila promjenu radiofrekvencije i rekla da nijedan dron nije pao izvan sigurnosnih granica.

"Zvuk njihovog pada na pristanište bio je prilično snažan, čak i s udaljenosti od otprilike 10 do 20 metara moglo se čuti kako se doslovno zabijaju i razbijaju o betonsku marinu", rekao je jedan od radnika, prenosi BBC.

Massive drone show failure at Vivid caused hundreds of drones to crash into Cockle Bay.



Glasnogovornik Skymagica rekao je: "Tijekom nastupa u večernjim satima 25. svibnja, Skymagic je imao tehnički problem zbog kojeg je 89 dronova sletjelo u vodu oko Cockle Baya", misleći na područje pristaništa.

Glavni uzrok bila je "nepredviđena promjena u radiofrekvencijskom okruženju koja se dogodila nakon polijetanja", dodao je, što je "kod dijela dronova aktiviralo sigurnosni postupak prisilnog slijetanja zbog narušene preciznosti pozicioniranja".

Glasnogovornik Vivid Sydneyja ispričao se posjetiteljima zbog razočaranja i neugodnosti i rekao da su operateri dronova otkazali predstavu u skladu sa standardnim sigurnosnim protokolima.

Predstava pod nazivom Star-Bound uključuje do 1000 posebno izrađenih dronova u zračnom spektaklu koji traje do 12 minuta. Prve predstave počele su u nedjelju, a tijekom sljedeća tri tjedna trebalo je biti održano ukupno 22 nastupa kroz 11 večeri.