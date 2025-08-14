Upozorenje zbog novih financijskih prijevara: "U ovom slučaju odmah zovite policiju"

Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga (Hanfa) upozorila je u četvrtak na učestale slučajeve financijskih prijevara, osobito putem telefonskih poziva i internetskih platformi, te još jednom pozvala građane na oprez.

Prema informacijama, hrvatske građane telefonski kontaktiraju nepoznate fizičke osobe koje se predstavljaju kao predstavnici društava Trade Planet i Nexperts, a nude "ulaganja preko svjetskih burzi", i to putem internetskih trgovinskih platformi.

Budući da se navedena društva ne nalaze u registrima Hanfe, iz te agencije skreću pozornost građanima na to da s njima ne stupaju u poslovni odnos jer je često riječ o nekom obliku prijevare.

Pozvavši još jednom građane na oprez prilikom komunikacije s takvim osobama, Hanfa im je dala i više savjeta. Tako osobu koja ih je nazvala trebaju pitati na koji je način došla do njihova telefonskog broja. "Ako niste zadovoljni odgovorom ili ga ne dobijete, prekinite razgovor", kažu.

Nadalje, ako građane ne zanima trgovanje financijskim instrumentima ili kriptovalutama ili nemaju nikakva znanja o tome, ne trebaju se ustručavati odbiti ponudu. Naime, napominju iz Hanfe, takvi prodajni agenti znaju koristiti agresivne i uporne prodajne taktike, pa primjerice, uvjeravaju građane u jedinstvenu priliku za sigurnu zaradu, a nekad zovu i po nekoliko puta dnevno i ne prihvaćaju "ne" kao odgovor.

Također, govore i da trenutačno imaju "akciju" koju "treba iskoristiti odmah", nagovaraju na uplatu manjeg iznosa kako bi se građani uvjerili u "jednostavnu zaradu", a između ostalog, predstavljaju se imenima i prezimenima koja su popularna i teško se mogu provjeriti te se uglavnom radi o osobama sa srpskog govornog područja.

Provjeriti je li društvo u Hanfinim registrima

Ako su ih prodajni agenti kontaktirali, a građane online trgovanje ipak zanima, iz Hanfe im savjetuju da u njezinim registrima provjere smije li takvo društvo pružati usluge na području Hrvatske. Ako tome nije tako, ne ulazite s njim u poslovni odnos, poručuju iz Hanfe.

"To posebno vrijedi za društva 'registrirana' na egzotičnim destinacijama, kao što su Sejšeli, Vanuatu, Sveti Vincent i Grenadini. Takva su područja poznata po slabijoj regulaciji te se tamošnja društva često povezuju s nekim oblicima prijevare", napominju.

Za građane koji su već u poslovnom odnosu s nekim brokerskim društvom Hanfa donosi nekoliko znakova upozorenja koji mogu ukazivati na to da je riječ o financijskoj prijevari.

Tako, znakovito može biti ako ih zaposlenici zovu učestalo, na svoju inicijativu, i govore koje naloge otvoriti i po kojoj cijeni te ih stalno nagovaraju na uplatu dodatnog, sve većeg iznosa novca.

Znakovito za građane treba biti i ako ih njihov "mentor" zove s telefonskog broja koji nije iz Hrvatske i to je jedini način na koji komuniciranja, a s druge strane, ne može ih se dobiti na telefonske brojeve s kojih su zvali. Znak da je riječ o prijevari je i kada se prestaju javljati nakon što građani zahtijevaju isplatu sredstava ili kada otvoreni nalozi počnu gubiti novac. "Baš tada su 'uzeli godišnji' ili 'završili u bolnici', pa vam se danima ne javljaju", navode iz Hanfe.

"Prijavite slučaj policiji"

Također, sumnju treba pobuditi i traženje uplate dodatnog novca za potrebe "plaćanja poreza" prije nego što oni isplate tražena sredstva, a znakovito je i ako postaju agresivni i nepristojni kada građani traže odgovore i na najjednostavnija pitanja.

"U tom slučaju zatražite isplatu svojeg novca i prekinite poslovni odnos. Međutim, ako se radi o društvu koje nema odobrenje za rad kao broker i koje nije iz Hrvatske, ako je s egzotičnog otočja ili ako uopće ne znate koji je naziv ili sjedište društva, najvjerojatnije se radi o prijevari. Prijavite slučaj policiji. Zato je posebno važno prije ikakvog stupanja u poslovni odnos s nekim društvom online ili prije uplate novčanih sredstava provjeriti s kime zapravo poslujete", poručuju iz Hanfe.

Napominju da ponekad i brokerska društva koja imaju odobrenje za rad u Hrvatskoj ne djeluju u najboljem interesu svojih klijenata.

"Ako prepoznate bilo koji od znakova upozorenja koji su prethodno navedeni, ne ulazite u poslovni odnos s takvim društvom te se javite Hanfi i prijavite takvo ponašanje", apeliraju iz Hanfe.