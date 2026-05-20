Ćorić najavio novi paket mjera: "Vidjet ćete o čemu se radi"

Potpredsjednik Vlade i ministar financija Tomislav Ćorić u srijedu je najavio da će Vlada sljedeći tjedan predstaviti paket antiinflacijskih mjera, "orijentiran na više sektora, u smjeru smirivanja zagrijanosti ekonomije".

"Taj paket odgovorit će, po našem mišljenju, na izazove koji proizlaze iz ovakve zagrijanosti hrvatske ekonomije i adresirati različite segmente agregatne potražnje, kao dijelom uzroke nešto veće inflacije u Republici Hrvatskoj u odnosu na ostatak eurozone", rekao je Ćorić u izjavi novinarima prije užeg kabineta Vlade.

Paket će, kako je kazao, "biti drugačiji od prethodnih zato što će svojim jednim dijelom ući u segment agregatne potražnje i smanjenja ove zagrijanosti ekonomije u koje paketi koji su do sada bili od strane Vlade inaugurirani nisu toliko zadirali".

Ćorić nije želio govoriti o detaljima paketa, već je istaknuo kako će se o njemu govoriti sljedeći tjedan. "On je orijentiran na više sektora, u smjeru smirivanja zagrijanosti ekonomije. Držimo da je njegova širina optimalno određena, ali o svemu ćemo imati prilike razgovarati sljedeći tjedan prilikom njegova predstavljanja", rekao je.

Eurostat je danas objavio da je Hrvatska u travnju zabilježila godišnju stopu inflacije, mjerenu harmoniziranim indeksom potrošačkih cijena, koji omogućuje usporedbu s ostalim članicama EU-a, u visini od 5,4 posto. Tako je uz Rumunjsku (9,5 posto) i Bugarsku (6 posto), Hrvatska bila među državama s najvišom registriranom godišnjom stopom inflacije. U eurozoni je inflacija u travnju iznosila tri posto na godišnjoj razini, a u EU-u 3,2 posto.

Po drugoj procjeni Državnog zavoda za statistiku, objavljenoj 15. svibnja, inflacija u Hrvatskoj u travnju iznosila je 5,8 posto. Riječ je o stopi inflacije koja je zadnji put zabilježena na toj razini u listopadu 2023. godine.

Na pitanje o registru kućanstava Ćorić je rekao da on s radom počinje početkom sljedećeg mjeseca te će i on biti predstavljen sljedeći tjedan.

"Prvih sedam mjeseci, do 1. siječnja je probna faza funkcioniranja registra. To će biti faza u kojoj će potencijalne anomalije i nedorečenosti u podacima biti ispravljane, a od 1. siječnja 2027., kako je najavljeno, registar bi trebao u svojoj punini stupiti na funkciju", rekao je Ćorić.

Na pitanje je li paket mjera naslonjen na taj registar, kazao je kako u ovom trenutku to nije slučaj.

"Mjere su drugačijeg karaktera, vidjet ćete o čemu se radi, a onog trenutka kada registar bude u punoj funkciji, mjere o kojima se radi, ali isto tako i neke kategorije koje do sada nisu bile predmet propitivanja, bit će opservirane na drugačiji način jer ćemo za to imati analitičku podlogu", kazao je.

Novinari su Ćorića pitali i o nasljedniku guvernera Borisa Vujčića, koji 1. lipnja stupa na funkciju potpredsjednika Europske centralne banke. Izrazio je uvjerenje da će 1. lipnja biti inaugurirana nova osoba na poziciju guvernerke ili guvernera HNB-a. Rekao je i da nema favorite i kako su sva imena koja su bila promovirana u javnosti iz HNB-a njegovi kolege i stručnjaci te je siguran da će, tko god bude izabran na tu funkciju, svoj posao obavljati profesionalno i dobro.