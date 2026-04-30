Riječki KBC dobio dojavu o bombi: "Policija je provela detaljan pregled na obje lokacije"

Još jedna dojava o postavljenoj bombi sinoć na riječkom području – ovog puta dojavu je zaprimio riječki KBC.

Kako su potvrdili za Dnevnik Nove TV, nije bilo evakuacije pacijenata niti zaposlenika.

U posljednjih desetak dana na adrese niza institucija stiglo je više od nekoliko stotina mailova o postavljenim bombama koje su nakratko paralizirale njihov rad. Sve su se pokazale lažnima, kao i ova posljednja.

Ministar Božinović potvrdio je da je nekoliko osoba povezanih s lažnim dojavama uhićeno u različitim dijelovima Hrvatske, a opsežno kriminalističko istraživanje se nastavlja.

"KBC Rijeka postupio je sukladno propisanim sigurnosnim protokolima uz koordinaciju s nadležnim službama. Nadležna policijska uprava provela je detaljan pregled prostora bolnice na oba lokaliteta, u Rijeci i na Sušaku. Nakon provedenog protueksplozijskog pregleda nije utvrđeno postojanje eksplozivne naprave, odnosno utvrđeno je kako je bila riječ o lažnoj dojavi", priopćeno je iz KBC-a, dok je Radovan Fuchs, ministar znanosti, obrazovanja i mladih, dodao:

"Imat ćemo danas popodne sastanak upravo na tu temu. Nadam se da će ovo stati jer to zaista stvara jedan poprilični nered u odvijanju nastave, iako su sve te dojave bile lažne."

