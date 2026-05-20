Divljač počinje stizati u gradove, lovac objasnio zašto: "To je specifičan period, treba upozoriti sugrađane"

Krdo mladih divljih svinja u pratnji jedne odrasle snimljene su u utorak navečer u dvorištu kuće u zagrebačkom Podsusedu. Spustili su se do kuća i pretražili kante za smeće iz vrlo jednostavnog razloga.

"To je specifičan period. Uvijek se u svibnju divljač u rubnim dijelovima grada spušta s Medvednice u potrazi za hranom. Gore sad ponestaje hrane, hrana će doći opet na jesen, kada će biti kestena, bukvice, žira i to je sad čista potraga za hranom", u razgovoru s reporterkom Dnevnika Nove TV Dinom Ćevid objasnio je Miljenko Kruc, predsjednik Lovačkog saveza Grada Zagreba.

Lovci upozoravaju da će se u ovo vrijeme laniti i srne. Bitno je da mladunce bilo koje divljači ne dirate jer su odrasli zaštitnički nastrojeni. Ne pokušavajte ih ni rastjerati, već pozovite žurne ili gradske službe.

"Ne trebaju se u tom momentu ništa posebno plašiti jer nije zabilježen napad na ljude, ali treba ih izbjegavati i pustiti da idu svojim putem. Jedino bi trebalo upozoriti naše sugrađane koji imaju kućne ljubimce da ih uvijek u takvom slučaju drže na povodcu jer divljač ne poznaje igru i odmah će napasti", napomenuo je Kruc.

Divljač stvara i štete

Divlje svinje ulaze u vrtove i pustoše ih te tako stvaraju velike štete jer nemaju prirodnog neprijatelja pa se u konačnici moralo pribjeći njihovom odstrelu.

"Ne, ne bojim se, ali sam čula da dolaze. Lani su došli", rekla je Zagrepčanka Margita.

"Srnice često dolaze. Ja ih svako jutro pokušavam s ceste maknuti jer me strah, ali puno ih ima. Meni je to okej, divlje životinje uvijek su dobrodošle. Opasne su kad imaju mlade, trebaju se ljudi micati kad imaju mlade, ali mi smo na njihovom teritoriju", poručila je Marija.

S obzirom na alarmantan broj naleta na divljač, policija apelira i na vozače. Najviše ih je u Istarskoj županiji, 80-ak mjesečno, a u ovoj godini već ih je evidentirano 350.

"Veliki je problem. Na dnevnoj bazi imamo nekoliko naleta na divljač, stoga je savjet vozačima da vode računa o tim nepredvidivim situacijama u prometu i da smanje brzinu da ne bi došlo do još veće posljedice. Sve kritične dionice su označene prometnim znakovima opasnostima naleta na divljač", objasnio je Eduard Samac iz Služba prometne policije istarske policije.

U slučaju naleta obavezno morate obavijestiti policiju jer bez policijskog zapisnika nema ni daljnjeg obeštećenja.