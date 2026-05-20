Šef odbojkaškog saveza: "Ne treba ljude razapinjati, ali moramo tražiti odgovore. Žele nas posvađati..."

Napetosti unutar Hrvatskog olimpijskog odbora porasle su nakon ostavke predsjednika HNS-a Marijana Kustića na mjesto dopredsjednika i člana Vijeća HOO-a.

O mogućim novim ostavkama i odnosima među savezima reporterka Dnevnika Nove TV Barbara Štrbac razgovarala je s predsjednikom Hrvatskog odbojkaškog saveza Franom Žanićem.

Barbara Štrbac i Frane Žanić - 5 Foto: DNEVNIK.hr

Frane Žanić na početku je izrazio sućut obitelji tragično preminulog Luke Milovca iz Drniša, a potom se osvrnuo na stanje u Hrvatskom olimpijskom odboru.

"Nakon Kustića sigurno da je pokazano da ne postoji jedinstvo u Vijeću HOO-a. Očekujem da se još ljudi koji imaju nekakvu odgovornost povedu primjerom gospodina Kustića koji je pokazao da očito nešto ne štima. Pritom, želio bih se odmah ograditi i reći da ne treba ljude razapinjati, ali mislim da se treba sazvati sjednica, da se treba sazvati skupština i na toj skupštini detaljno tražiti nekakva obrazloženja bez optužb", naveo je Žanić.

Žanić je na pitanje hoće li Odbojkaški savez povući svog predstavnika iz Vijeća HOO-a odgovorio: "Tamo su ljudi imenom i prezimenom, tako da i oni ovaj imaju pravo na svoje mišljenje. Ne možemo mi nikako, ni ja ni bilo tko drugi utjecati na nekoga tko sjedi u Vijeću".

Na pitanje hoće li se na eventualnoj skupštini tražiti ostavka predsjednika HOO-a Zlatka Mateše, Žanić je rekao da to u ovom trenutku ne bi imalo smisla bez konkretnog alternativnog kandidata.

Barbara Štrbac i Frane Žanić - 4 Foto: DNEVNIK.hr

"Ali svakako mislim da mi moramo tražiti odgovore na pitanja zašto je došlo do ovoga? Zašto nemamo jasne kriterije, odnosno jasna saznanja kako se neki novci dijele", poručio je.

Žanić je poručio da između loptačkih i individualnih sportova ne postoji sukob, iako se u javnosti pokušava stvoriti takav dojam.

"Mislim da se stalno stvara nekakav narativ da bi se nas posvađalo te da bio ostao status quo. Status quo sigurno nije dobar i mislim da kao odgovorni ljudi moramo postaviti barem pitanja, bez optužbi."

Žanić je rekao da su jedini savez koji je načelniku Oroslavja Viktoru Šimuniću dostavio traženu dokumentaciju u kojoj, tvrdi, nije bilo ničega spornog.

"On je to iskoristio da bi manipulirao javnošću jer osobno mislim da on ima nekakve drukčije ambicije", rekao je Žanić i dodao kako smatra Šimunićev cilj nije bio provjeriti način funkcioniranja saveza, nego javno prozivati njega i druge osobe iz Saveza zbog navodno netransparentnog trošenja novca.

Barbara Štrbac i Frane Žanić - 3 Foto: DNEVNIK.hr

Dodao je da mu je drago što se cijeli slučaj otvorio jer će, kako tvrdi, sada imati priliku konkretno odgovoriti na sve optužbe.

Na pitanje o izvidima protiv Zlatka Mateše i njegove supruge, Žanić je rekao da nije korektno članove obitelji uvlačiti u sukobe unutar sportskog sustava.

"Prije svega mora se sačuvati dignitet privatnog života i obitelji. Ako postoji nešto sporno sigurno će za to netko odgovarati", rekao je Žanić i poručio da bi se ogradio od javnih prozivki.

Dodao je da Mateša iza sebe ima veliku karijeru, uključujući i premijersku funkciju, te smatra da nije korektno u javnost izlaziti s optužbama protiv njega ili bilo koga drugoga prije nego što se utvrde sve činjenice.

"Ja ne znam za što je to bitka, ali znam da hrvatski sport pati i da očito netko ima nekakve interese da plasira članke i protiv nas pet loptačkih saveza, da smo mi udruženi protiv nekog i da se stvaraju neke paranoje koje nemaju veze sa zdravom pameti. Mislim da je ovdje u pozadini netko želi sebi sačuvati neku funkciju. Ne znam koju", zaključio je Žanić.