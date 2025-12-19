Epidemija diljem Hrvatske, najgore je na jugu: "Pratimo zarazu među specifičnom skupinom"

U Hrvatskoj su do sada za vrijeme sezone gripe zabilježene 14.342 prijave oboljelih, više od 7000 u tjednu do 14. prosinca. Najveća stopa oboljelih je u Splitsko-dalmatinskoj i u Dubrovačko-neretvanskoj županiji.

Porast broja oboljelih bilježi se nekoliko tjedana ranije u odnosu na godine prije, a očekivano najviše kod djece predškolske dobi.

"Zašto su nama ta djeca važna? Važni su nam jer oni mogu prenijeti virus gripe svojim ukućanima, svojim roditeljima, a isto tako i svim starijim, rodbini, baka, djedovima koji su nam najugrožniji od komplikacija ili loših ishoda influence. Mi imamo bolničke epidemiologe, naše kolege s kojima smo svaki dan u kontaktu. Oni vrlo redvno i svakodnevno kontroliraju na svim odjelima KBC-a, ukoliko postoji hospitalizirana osoba koja je pozitivna na influencu", kaže Diana Nonković iz službe za epidemiologiju Splitsko-dalmatinske županije.