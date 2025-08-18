Kakva sramota! Djelatnik trajekta podsmjehivao se pratnji osobe s invaliditetom, pjevao "tralalalala"

Neugodna i vrlo diskriminirajuća situacija dogodila se u ponedjeljak na trajektu Jadrolinije jednoj obitelj s osobom s invaliditetom.

Prilikom ukrcaja u trajekt na liniji Valbiska – Merak zaposlenik Jadrolinije na ulazu nije obitelji dopustio ukrcaj bez kupovine karata za pratnju iako pratnja za osobu s invaliditetom prema važećim propisima nije obvezna kupovati kartu.

Ono što je posebno problematično nije čak niti kupovanje karte, već vrlo neprofesionalno, neprimjereno i uvredljivo ponašanje, kaže nam Karlo, brat osobe s invaliditetom, koji se zajedno s majkom i bratom pokušao ukrcati na trajekt.

"Djelatnik se ponašao bahato i arogantno posebno prema majici, ismijavao se i pjevušio 'tralalalala' i pravio se da pjeva, dok mu je ona pokušavala objasniti koja su naša prava te kako neće stići kupiti drugu kartu jer moramo izlaziti iz kolone i vraćati se na blagajnu", rekao nam je Karlo.

Posebno naglašava kako nije niti problem kupiti tu kartu, iako ne bi trebali, već njima više smeta to stalno nepoštivanje osoba s invaliditetom, nepoznavanje njihovih prava i stalni ovakvi nepotrebni i uznemirujući incidenti upravo s djelatnicima Jadrolinije koji ne samo da ne znaju koja su njihova prava osoba s invaliditetom, nego su još i bahati i bezobrazni.

Upit o ovom slučaju, ali i cijeloj situaciji s poznavanjem i priznavanjem prava osoba s invaliditetom, poslali smo Jadroliniji. Prenosimo njihov odgovor:

"Jadrolinija posebno vodi brigu o osobama s invaliditetom i svim ranjivim skupinama. Ovu ćemo situaciju svakako ozbiljno shvatiti i detaljno ispitati te ćemo vam se javiti s povratnom informacijom".

Povratne informacije Jadolinije objavit ćemo čim ih dobijemo.