FOTO Počelo rušenje legendarne tvornice: Gradit će se šoping-centar

Počelo je rušenje velikog kompleksa Varteksovih pogona i zgrada u Varaždinu. Tako u povijest odlazi jedna od najvećih hrvatskih tvornica, tekstilni div koji je u najboljim vremenima zapošljavao gotovo 12 tisuća radnika.

Foto: Zeljko Hajdinjak/Cropix

Varteks je osnovan još 1918. godine. U bivšoj državi imao je više od 180 svojih trgovina i deset velikih robnih kuća. Raspadom Jugoslavije, smanjenjem i liberalizacijom tržišta te poplavom uvoznog tekstila, Varteks je doživio sudbinu većine domaćih tekstilnih tvrtki, no uspio se održati na nogama uz restrukturiranja u kojima su otpuštene tisuće radnika.

Foto: Zeljko Hajdinjak/Cropix

Prošle godine je tvornica, nakon 60 dana blokade računa, ušla u stečaj, a proizvodnja je stala. Spas se traži u prodaji vrijedne imovine, odnosno zemljišta, kojom bi se sanirali dugovi.

Foto: Zeljko Hajdinjak/Cropix

Tako će se na mjestu kompleksa u Varažding graditi trgovački centar S-PARK.

