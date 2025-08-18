FOTO Počelo rušenje legendarne tvornice: Gradit će se šoping-centar

Varteks je u najboljim vremenima imao gotovo 12.000 zaposlenih, više od 180 prodajnih mjesta u svim većim gradovima bivše države i deset robnih kuća.
Počelo je rušenje velikog kompleksa Varteksovih pogona i zgrada u Varaždinu. Tako u povijest odlazi jedna od najvećih hrvatskih tvornica, tekstilni div koji je u najboljim vremenima zapošljavao gotovo 12 tisuća radnika.
Varteks je osnovan još 1918. godine. U bivšoj državi imao je više od 180 svojih trgovina i deset velikih robnih kuća. Raspadom Jugoslavije, smanjenjem i liberalizacijom tržišta te poplavom uvoznog tekstila, Varteks je doživio sudbinu većine domaćih tekstilnih tvrtki, no uspio se održati na nogama uz restrukturiranja u kojima su otpuštene tisuće radnika.