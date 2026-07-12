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Poput tenkova haraju dvorištima u ovom zagrebačkom kvartu, stanovnici očajni: "Prolazi kroz ogradu kao kroz puter"

PišeSara Kremzir, 15. srpnja 2026. @ 19:14 komentari
Šteta koju su napravile divlje svinje
Šteta koju su napravile divlje svinje Foto: DNEVNIK.hr
Životinje se više ne boje ljudi, a nemoćni stanovnici prepušteni su sami sebi.
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