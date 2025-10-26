Počinju radovi u luci, a turistički brodovi nemaju kamo: "Ako to ne možemo dobiti, a onda kvragu"

Ljeti u jednom kutu splitske luke nema ni malo mjesta. Krcato jedrenjaka i drugih brodova koji na sedmodnevna krstarenja baš u Splitu ukrcavaju svoje goste, i tu ih na kraju putovanja iskrcavaju. Odavde kreću i brojni party brodovi.
"To nije samo iskrcaj i ukrcaj, Split je destinacija. Počevši od Dioklecijenove palače i svega što Split nudi", tvrdi Arsen Ercegović, potpredsjednik udruge hrvatskih brodara.
Ali, moraju otići. Jer u ovom atraktivnom dijelu luke s drvoredom palmi, od sutra kreću veliki dvogodišnji radovi.
Danas je zadnji dan da su brodovi u tom dijelu splitske luke. Ubuduće, bit će samo red katamarana, svi ostali odlaze zbog rekonstrukcije gata Svetog Petra. Najgore će biti turističkim brodovima koji se ovdje više neće smijeti privezivati, a ovo je njihova polazišna luka.
"Teško pada jer još uvijek ne znamo kako ćemo to nadomjestit za sljedeću sezonu", žali se Ercegović.
Glavni radovi bit će na platou gata Svetog Petra.
"Produžujemo gat za 53 metra, a sa sjeverne strane dobivamo dvije ro-ro rampe. Gradimo novi terminal u sklopu kojeg ćemo imati nove sadržaje. Novi javni WC, biljetarnica, čekaonica, prostorije za ostavljanje torba, kafić", pojašnjava Zvonimir Perkušić iz Lučke uprave Split.
Privatnim brodarima Lučka uprava nudi razna mjesta oko Splita, a u samom Splitu i atraktivnu jahtašku Zapadnu obalu. Samo, ona je skupa.
"A sigurno, 200 il 300 posto, i više, tri il četiri puta nego ovo", upozorava Ercegović.
Druga solucija je teretna Sjeverna luka.
"I kad smo u Sjevernoj luci, bez obzira što nije reprezentativna, znamo kako izgledaju teretne luke, svaki taj gost može uzest taxi, može za 5 minuti doći ovdje na Rivu. Može doć javnim prijevozom. I smatramo da je to minimum minimuma. I ako to ne možemo dobiti, a onda kvragu", ljuti se Ercegović.
Arsen Ercegović , potpredsjednik udruge hrvatskih brodara
Brodari očekuju sastanak zbog dogovora. A i sami podržavaju rekonstrukciju . U radove se ulaže 21 milijun eura, najviše iz EU fondova. Luka bi ovim trebala dobiti više mjesta za brodove i vozila te više komfora za putnike.