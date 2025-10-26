Počinju radovi u luci, a turistički brodovi nemaju kamo: "Ako to ne možemo dobiti, a onda kvragu"

Ljeti u jednom kutu splitske luke nema ni malo mjesta. Krcato jedrenjaka i drugih brodova koji na sedmodnevna krstarenja baš u Splitu ukrcavaju svoje goste, i tu ih na kraju putovanja iskrcavaju. Odavde kreću i brojni party brodovi.

"To nije samo iskrcaj i ukrcaj, Split je destinacija. Počevši od Dioklecijenove palače i svega što Split nudi", tvrdi Arsen Ercegović, potpredsjednik udruge hrvatskih brodara.

Radovi u Splitu - 5 Foto: DNEVNIK.hr

Ali, moraju otići. Jer u ovom atraktivnom dijelu luke s drvoredom palmi, od sutra kreću veliki dvogodišnji radovi.

Danas je zadnji dan da su brodovi u tom dijelu splitske luke. Ubuduće, bit će samo red katamarana, svi ostali odlaze zbog rekonstrukcije gata Svetog Petra. Najgore će biti turističkim brodovima koji se ovdje više neće smijeti privezivati, a ovo je njihova polazišna luka.

Radovi u Splitu - 4 Foto: DNEVNIK.hr

"Teško pada jer još uvijek ne znamo kako ćemo to nadomjestit za sljedeću sezonu", žali se Ercegović.

Glavni radovi bit će na platou gata Svetog Petra.

Radovi u Splitu - 3 Foto: DNEVNIK.hr

"Produžujemo gat za 53 metra, a sa sjeverne strane dobivamo dvije ro-ro rampe. Gradimo novi terminal u sklopu kojeg ćemo imati nove sadržaje. Novi javni WC, biljetarnica, čekaonica, prostorije za ostavljanje torba, kafić", pojašnjava Zvonimir Perkušić iz Lučke uprave Split.

Radovi u Splitu - 2 Foto: DNEVNIK.hr

Privatnim brodarima Lučka uprava nudi razna mjesta oko Splita, a u samom Splitu i atraktivnu jahtašku Zapadnu obalu. Samo, ona je skupa.

"A sigurno, 200 il 300 posto, i više, tri il četiri puta nego ovo", upozorava Ercegović.

Radovi u Splitu - 1 Foto: DNEVNIK.hr

Druga solucija je teretna Sjeverna luka.

"I kad smo u Sjevernoj luci, bez obzira što nije reprezentativna, znamo kako izgledaju teretne luke, svaki taj gost može uzest taxi, može za 5 minuti doći ovdje na Rivu. Može doć javnim prijevozom. I smatramo da je to minimum minimuma. I ako to ne možemo dobiti, a onda kvragu", ljuti se Ercegović.

Arsen Ercegović , potpredsjednik udruge hrvatskih brodara Foto: DNEVNIK.hr

Brodari očekuju sastanak zbog dogovora. A i sami podržavaju rekonstrukciju . U radove se ulaže 21 milijun eura, najviše iz EU fondova. Luka bi ovim trebala dobiti više mjesta za brodove i vozila te više komfora za putnike.