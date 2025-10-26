Obavijesti Foto Video Pretražite
BRODOVI BEZ VEZA

Počinju radovi u luci, a turistički brodovi nemaju kamo: "Ako to ne možemo dobiti, a onda kvragu"

27. listopada 2025.
Radovi u Splitu - 6
Radovi u Splitu - 6 Foto: DNEVNIK.hr
U splitskoj luci, onoj u prvom dijelu prema gradu, od sutra nema veza za turističke jedrenjake i slične brodove. Svi brodovi moraju otići jer kreće rekonstrukcija gata Svetog Petra koja će potrajati više od dvije godine. Zbog radova, bit će mjesta samo za redoviti pomorski promet, trajekte i katamarane. Privatni brodari negoduju, ali svjesni su da moraju prihvatiti neku novu lokaciju.
