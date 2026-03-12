Rat na Bliskom istoku 13. dan

Hamnei ozlijeđen tijekom američko-izraelskih zračnih napada Iran tvrdi da je njegov novi vrhovni vođa, Mojtaba Hamnei, ozlijeđen tijekom američko-izraelskih zračnih napada u kojima je poginuo njegov otac. Potvrda iz Teherana stigla je nakon nagađanja da se skrivao od javnosti dijelom i zbog svojih rana.

Radikalan potez Međunarodna agencija za energiju predložila je korištenje strateških rezervi nafte kako bi se zaustavio rast cijena nafte potaknut ratom na Bliskom istoku, piše The Wall Street Journal pozivajući se na dobro upućene izvore. Razmatra se puštanje velikih količina nafte na tržište. Količina o kojoj se razgovara bila bi veća od 182 milijuna barela koje su zemlje članice Agencije oslobodile 2022. godine, nakon što je Rusija pokrenula invaziju na Ukrajinu. Izvori bliski skupini G7 ističu da se nijedna zemlja trenutačno ne suočava s nestašicom sirove nafte, ali da cijene snažno rastu te da nije opcija pustiti da se situacija razvija bez intervencije.

Otpuštanje nafte počet će sljedeći tjedan Otpuštanje nafte počet će sljedeći tjedan i isporuka će trajati otprilike 120 dana. "Predsjednik Trump obećao je zaštititi američku energetsku sigurnost odgovornim upravljanjem strateškim naftnim rezervama, a ova akcija pokazuje njegovu predanost tom obećanju", rekao je ministar energetike. naglasivši da je to tek početak. IEA je priopćila da 32 zemlje članice podržavaju dogovoreni potez koji predstavlja šesto koordinirano otpuštanje zaliha od osnutka agencije 1970-ih. Od početka rata je otežana plovidba Hormuškim tjesnacom, kroz koji se obično prevozi petina globalne nafte i ukapljenog prirodnog plina. Iran je u srijedu poručio da bi svijet trebao biti spreman za naftu po cijeni od 200 dolara po barelu dok njegove snage nastavljaju napadati trgovačke brodove u Hormuškom tjesnac

SAD će otpustiti 172 milijuna barela nafte iz strateških naftnih rezervi Sjedinjene Američke Države otpustit će 172 milijuna barela nafte iz svojih strateških naftnih rezervi u naporima da smanje cijene nafte koje su porasle zbog poremećaja u opskrbi uzrokovanih američko-izraelskim ratom protiv Irana, rekao je u srijedu američki ministar energetike Chris Wright. Wright je rekao da je to dio šireg otpuštanja 400 milijuna barela nafte koje je ranije tijekom dana dogovorila Međunarodna agencija za energiju (IEA).

Američki obavještajni podaci: Iranski režim nije pred kolapsom Američki obavještajni podaci ukazuju na to da je iransko vodstvo još uvijek uglavnom netaknuto i da nije u opasnosti od kolapsa u skorije vrijeme nakon gotovo dva tjedna neumoljivog američkog i izraelskog bombardiranja, rekla su Reutersu tri izvora.

Starmer: Nećemo tolerirati profiterstvo Sir Keir Starmer rekao je da vlada neće tolerirati profiterstvo i da će intervenirati ako tvrtke pokušaju iskoristiti rastuće cijene nafte usred sukoba na Bliskom istoku. Cijene su skočile nakon što je Iran pokrenuo odmazdu nakon američko-izraelskih napada prije gotovo dva tjedna, što je povećalo troškove energije i račune za lož ulje.

Saudijska Arabija i Kuvajt presreli dronove Ministarstvo obrane Saudijske Arabije objavilo je u četvrtak da je presrelo dron koji se kretao prema naftnom polju Shaybah na istoku zemlje, koje je proteklih dana već nekoliko puta bilo meta napada. "Dron koji se kretao prema naftnom polju Shaybah presretnut je i uništen u pustinji Rub al Khali", rekao je glasnogovornik ministarstva obrane. Glasnogovornik je ubrzo na X-u objavio kako je također "oboren neprijateljski dron" koji se pokušavao približiti četvrti u glavnom gradu Rijadu u kojemu se nalaze strana veleposlanstva.

Napad na spremnike goriva Iran je također ciljao spremnike goriva u objektu u Muharraqu u Bahreinu, priopćilo je ministarstvo unutarnjih poslova, dodavši da poduzima potrebne mjere. Neidentificirani projektil pogodio je kontejnerski brod i uzrokovao manji požar, 35 nautičkih milja sjeverno od Jebel Alija u Ujedinjenim Arapskim Emiratima, priopćio je Centar za pomorske trgovinske operacije Ujedinjenog Kraljevstva (UKMTO), dodavši da je posada na sigurnom.

Napad na još nekoliko plovila Još nekoliko plovila u vodama Perzijskog zaljeva napadnuto je projektilima, objavile su pomorske vlasti. "Čini se da ovo označava izravan i snažan iranski odgovor na noćnu najavu IEA-e o masovnom otpuštanju strateških rezervi s ciljem smirivanja nekontrolirano rastućih cijena", rekao je Tony Sycamore, analitičar tvrtke IG.

Brodovi natovareni eksplozivom Početna istraga iračkih sigurnosnih dužnosnika pokazala je da su brodovi natovareni eksplozivom iz Irana pogodili ta dva tankera, prenose Reuters i CNN.

Jedna osoba poginula Napad, koji se dogodio u iračkim teritorijalnim vodama, predstavljao je kršenje suvereniteta zemlje, rekao je glasnogovornik iračke vojske. Šest plovila poslano je u pomoć posadama na dva napadnuta tankera, rekao je. Tankeri su pogođeni u blizini luke Umm Qasr na jugu Iraka. Glasnogovornik je dodao da je među ukupno 38 članova posade s oba tankera jedna osoba smrtno stradala.

Napad na dva tankera Najmanje jedna osoba ubijena je u napadu na dva tankera za naftu u Perzijskom zaljevu, priopćile su iračke vlasti u četvrtak rano ujutro, dok su Saudijska Arabija i Kuvajt objavili da su oborili dronove na svom teritoriju.

Rat se širi na more Rat SAD-a i Izraela s Iranom širi se na mora, s tankerima za naftu pogođenim iranskim napadima, zapaljenom luci u Omanu i tri broda pogođena projektilima u blizini Hormuškog tjesnaca - ključnog plovnog puta koji se obično koristi za prijevoz većeg dijela svjetske nafte.

Iranski predsjednik objavio uvjete za kraj rata Iranski predsjednik Masud Pezeškijan poručio je da rat s Izraelom i Sjedinjenim Državama može završiti samo uz ispunjenje nekoliko ključnih uvjeta, među kojima su isplata ratne odštete i međunarodna jamstva da Iran u budućnosti neće biti napadnut.