Tinejdžerice planirale ritualno ubojstvo školskog kolege, sablaznile razgovorom u policijskom vozilu: "Ovo će nas toliko povezati..."

Dvije američke tinejdžerice optužene su za planiranje brutalnog ubojstva školskog kolege u navodnom krvnom ritualu kojeg bi počinile u školskom toaletu. Sud je odlučio da će ostati u pritvoru bez mogućnosti jamčevine nakon što je objavljena snimka na kojoj se smiju i razgovaraju tijekom vožnje u policijskom vozilu nakon uhićenja.

Petnaestogodišnja Isabelle Valdez i četrnaestogodišnja Lois Lippert uhićene su krajem siječnja na Floridi nakon anonimne dojave. Policija je u ruksaku jedne od djevojaka pronašla nož kojim je, prema navodima istrage, planirala ubiti školskog kolegu u školskom toaletu.

Isabelle Valdez i Lois Lippert - 3 Foto: Office of the State Attorney 18th Judicial Circuit

Tužitelji tvrde da je Valdez bila opsjednuta masovnim ubojicom Adamom Lanza, koji je 2012. u Osnovnoj školi Sandy Cook u Connecticutu ubio 20-ero učenika i šestero odraslih, te je vjerovala da bi ubojstvom stvorila "krvnu vezu" s njim. Lippert je navodno pomagala u pripremi plana, donijela rukavice i druge predmete te pomogla naoštriti nož.

Na snimci iz policijskog vozila djevojke se smiju, smireno razgovaraju o daljnjim planovima i spominju poznate školske napadače poput Dylana Klebolda i Erica Harrisa.

Djevojke se tijekom vožnje više puta smiju, a Lippert u jednom trenutku govori:

"Ovo je baš iskustvo koje nas povezuje. Obožavam ovo."

Isabelle Valdez i Lois Lippert - 1 Foto: Office of the State Attorney 18th Judicial Circuit

Valdez također kaže da ne osjeća grižnju savjesti zbog svojih postupaka.

"Žao mi je samo moje mame. To je jedina osoba zbog koje mi je žao. I tebe. Žao mi je i tvoje mame", dodaje na snimci.

Obje su optužene kao odrasle osobe za pokušaj ubojstva s predumišljajem. Iako su se izjasnile da nisu krive, sud je odlučio da će ostati u pritvoru do početka suđenja.

Vlasti su u međuvremenu pohvalile anonimnog dojavljivača čija je prijava, kako navode, spriječila moguću tragediju, piše ABC News.