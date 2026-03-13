Navigacija na AI pogon: Google Karte uvode Ask Maps i Immersive Navigation

Google Karte se razvijaju, spajajući tradicionalnu navigaciju s danas sveprisutnom umjetnom inteligencijom, na način koji korisnici do sada nisu vidjeli. Tvrtka je predstavila Ask Maps, AI asistenta pokretanog Googleovim Gemini AI modelom, dizajniranog da odgovara na složena pitanja o milijunima lokacija te istovremeno brzo i lako planira putovanja za korisnike.

Pristup Ask Maps-u omogućuje se putem gumba "Ask Maps" koji se nalazi ispod trake za pretraživanje, a korisnici mogu pitati sve što bi se inače rješavalo u Google Kartama bez napuštanja aplikacije. Upute za putovanje samo su početak, jer taj će sustav moći organizirati izlete i odmore u samo jednoj naredbi. Chatbot također prihvaća dodatna pitanja za preciziranje i proširenje svojih prijedloga, funkcionirajući interaktivno poput tradicionalnog AI asistenta.

"Ask Maps uzima u obzir vaše osobne preferencije koristeći podatke koje već imate u Kartama," objašnjava Google u objavi na svojim blog stranicama. Sustav uzima u obzir postavke rute, prethodno pretraživane lokacije i spremljene liste, osiguravajući da svaki prijedlog bude u skladu s poviješću korištenja aplikacije korisnika. Rezultati su dizajnirani za neposredno djelovanje, omogućujući brzo spremanje destinacija ili navigaciju. Funkcija "Ask Maps" je pokrenuta 12. ožujka, zasad samo u SAD-u i Indiji za Android i iOS uređaje, dok će pristup putem weba uslijediti naknadno.

Potpuna transformacija na krilima Geminija

Osim konverzacijskih mogućnosti, Google Karte dobivaju značajnu nadogradnju navigacije pod nazivom "Immersive Navigation". Google obećava i "potpunu transformaciju" uputa za vožnju, najveću u više od desetljeća. Uvodi 3D prikaz koji preciznije odražava stvarnost, uključujući nadvožnjake, pješačke prijelaze, znamenitosti i prometne znakove, a sve potpomognuto Gemini AI modelima, koji analiziraju Street View i zračne snimke.

Nadogradnja Immersive Navigation također poboljšava preglednost i jednostavnost korištenja. Vozači će vidjeti više od rute pred sobom koristeći pametno zumiranje i prozirne zgrade, a glasovne upute ističu zavoje koji dolaze. Sustav će isto tako pružiti informacije o kompromisima različitih ruta, poput izbjegavanja cesta s naplatom ili gustog prometa. Na odredištu korisnici će dobiti Street View slike, ulaze u zgrade i informacije o parkiranju.

Google potvrđuje da se Immersive Navigation već je uveden u SAD-u na Android i iOS telefonima, dok će potpuna globalna implementacija trajati nekoliko mjeseci. Integracija sa sustavima Android Auto, CarPlay i Google Built-in, mogla bi potrajati i dulje.