Otmica, ostavljanje na Vidovoj gori i WhatsApp grupa: Brodari optuženi zbog prijetnji novinaru i uredniku poznatog portala

Državno odvjetništvo podiglo je optužnicu protiv trojice brodara zbog prijetnji otmicom i ubojstvom glavnom uredniku portala Morski.hr Jurici Gašparu, nakon što je izvještavao o ilegalnim radnjama, devastaciji obale i nelegalnoj gradnji luke u Krilu Jesenice.

Gašpar je u izjavi za Hinu kazao da mu je podizanje optužnice potvrdilo Općinsko državno odvjetništvo u Splitu u kojem su na Hinin upit odgovorili da će se o tom slučaju glasnogovornik oglasiti kroz nekoliko dana.

Optuženi su, kako se doznaje, članovi grupe "Brodari na Jadranu", a prijetnje su bile izrečene putem WhatsApp grupe, uključujući sugestije da se Gašpara otme i ostavi golog na Vidovoj gori. Iako su optuženi priznali slanje prijetnji, tvrdili su da nisu imali namjeru ozbiljno prijetiti. Istraga je trajala 15 mjeseci, a optužbe uključuju kazneno djelo prijetnje prema članku 139. Kaznenog zakona.

Prema tom članku prijetnje upućene službenoj osobi ili novinaru, s ciljem da ih ustraše ili uznemire tijekom obavljanja svojih profesionalnih dužnosti, podliježu kaznenom progonu po službenoj dužnosti. Za takva kaznena djela predviđene su kazne od šest mjeseci do pet godina zatvora.

Gašpar je izrazio iznenađenje brzim odgovorom pravosudnih i istražnih tijela. "Iako sam očekivao da će optužnica biti podignuta protiv jedne osobe, iznenadilo me da su optuženi trojica. S obzirom na ozbiljnost prijetnji, smatram da je optužba bila potpuno opravdana", izjavio je Gašpar, dodajući da je, iako je sumnjao da će postupak biti dugotrajan, snažan interes javnosti pomogao da se stvari ubrzaju.

"Za novinare, pogotovo one koji se bave istraživačkim novinarstvom, ključno je oduprijeti se svakoj vrsti prijetnji i napada. Ovaj slučaj pokazuje da pravosudni sustav, iako sporo, ipak reagira kada je novinarstvo napadnuto", naglasio je Gašpar.

"Netko mora riskirati za istinu"

Istaknuo je i osobnu dimenziju ovog slučaja, govoreći o teškoćama kroz koje je prošao. "Kad morate izmjestiti mjesto rada, preseliti ljude s kojima radite i obitelj, to je izuzetno stresno. Osjećali smo se kao da smo u ratnoj zoni, ne znate što će se dogoditi niti kada", kazao je.

Gašpar je također priznao da je tražio policijsku zaštitu, ali nije je dobio. "Morao sam se osloniti na sebe, tražiti pomoć od poznanika i zaštitarskih službi. Spoznaje koje sam imao, objavio sam, i nije mi bilo lako. U teoriji imamo zaštitu u zakonodavstvu, ali u praksi to nije uvijek tako. Ako pravosudna vlast počne poštovati zakon onako kako je napisan, trebali bismo biti sigurni. No, osim što se mi novinari držimo zajedno, nemamo mnogo opcija. Vlasnici medija trebali bi se zapitati zašto smo tu - zbog naroda ili zbog onih koji će nam kratkoročno uvjetovati kapital", rekao je Gašpar.

Dodao je kako ga je situacija podsjetila na slučaj ubijenog osnivača tjednika Nacional Ive Pukanića. "Netko mora riskirati za istinu i čini se da smo to postali mi. Novinari danas često osjećaju kao da su na braniku svoje domovine. Problem nije u novinarima, već u glavnim urednicima koji od novinara očekuju samo prepisivanje tekstova i tipkanje izjava. Digitalni alati omogućuju brzu obradu, ali oni ne mogu zamijeniti novinare koji razmišljaju svojom glavom. Ako želimo očuvati novinarstvo, moramo izaći na teren, istraživati i zadržati neutralnost, osim kada su u pitanju zakoni i temeljna moralna načela koja nas vode", poručio je Gašpar.

Izrazio je očekivanje da će sud potvrditi optužnicu te da će imena optuženih biti javno objavljena. "Sve što treba biti poznato, bit će otkriveno", poručio je, dodajući kako će i dalje nastaviti svoj novinarski rad, ukazivati na nepravilnosti i boriti se za istinu. "Mogu sigurno reći da će se tresti stolice još mnogima", rekao je Gašpar.