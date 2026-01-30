Sustav puca po šavovima, povlači ih se i iz mirovine: "Nitko se nije javio, trend je vrlo negativan"

Sve je dramatičnije u obiteljskoj medicini. U tisućama se mjeri rast broja građana bez stalnog liječnika. Natječaji se raspisuju, mamci liječnicima su sve bogatiji i raznovrsniji - ali interesa jednostavno nema.

Ruku spasa devastiranom sustavu trenutno znače penzioneri koji nanovo oblače liječničku odoru. Iz mirovine se na četiri sata vratila i doktorica u Koprivnici. Ne želi pacijente ostaviti na cjedilu.

"Dom zdravlja jednostavno ne može organizirati rad u ambulanti ako im ne uskočimo. Natječaj je raspisan, nitko se nije javio, ja moje pacijente ne mogu baš samo tako ostaviti bez doktora. Drugi doktori imaju maksimalan broj pacijenata tako da jednostavno ne postoji mogućnost da se ti pacijenti prebace nekamo drugamo", rekla je Lidija Kurtek, liječnica obiteljske medicine.

Lidija Kurtek, liječnica obiteljske medicine - 2 Foto: DNEVNIK.hr

Više od četiri tisuće pacijenata trenutačno je bez stalnog liječnika - svjesni problema s manjkom kadra.

"Raspitali smo se kod drugih liječnika, rekli su da nema dovoljno mjesta za nove pacijente tako da nam je drago što je ona došla", ispričala je Mihaela, pacijentica iz Koprivnice.

Dodala je i da ju brine što kad dr. Kurtek bude morala otići: "Nadam se da će netko doći da je zamijeni, da se nastavimo liječit kod nekog, a ne da se stalno mijenja".

Alarmanti podaci u Hrvatskoj

Zdravstveni sustav puca po šavovima, a operativa usprkos tome, mora svakodnevno funkcionirati.

"Što se tiče same prakse to znači kontinuirani rasporedi, stalno provjeravanje, prekovremeni rad, suradnja sa privatnim zdravstvenim radnicima, naši su isto tako jednako opterećeni po pitanju prekovremenog rada, dolaze nam liječnici iz drugih ustanova i jednostavno to znači, puno puno truda da se osigura zdravstvena zaštita", rekla je Željka Fruk, Ravnateljica Dom zdravlja Koprivničko-križevačke županije.

Alarmantni su podaci za cijelu Hrvatsku jer je čak 876 liječnika obiteljske medicine starije od 60, od toga njih 337 - već ima uvjete za odlazak u mirovinu. 112 ordinacija je bez nositelja, a na razini domova zdravlja 106 umirovljenih liječnika i dalje radi na pola radnog vremena.

Izuzetak nije ni Primorsko-goranska županija, gdje je tim bez nositelja, primjerice u Krku, Puntu, Rijeci i Vrbovskom.

"Trend je vrlo negativan već sada se mi teže nosimo sa svim mogućim izazovima i sa povećanim potrebama stanovnika, a pogotovo u ovoj godini kada pravo na mirovinu ostvaruje 20-ak liječnika, a već nam sad fali skoro 30 ordinacija, 24 nema, a u 6 nema liječnika", poručio je Leonardo Bressa, liječnik obiteljske medicine i član Izvršnog odbora KOHOM-a.

Ne pomažu ni povlastice

Iako brojni nude povlastice - odazove ih se malo, a teško ih je i zadržati.

"Poticajna naknada iznosi 7000 eura, ona se može ostvariti tako da liječnik u 2026. godini potpiše ugovor o radu na neodređeno puno radno vrijeme u ordinaciji koja je u sklopu Koprivničko-križevačke županije", rekla je Petra Rožmarić, Pročelnica odjela za društvene djelatnosti.

"Nama su liječnici iz Makedonije pristigli i njima smo mi osigurali smještaj, ali grad Cres je jedan od rijetkih koji je pokrenuo izgradnju stambene zgrade upravo za liječnički kadar u suradnji s Primorsko-goranskom županijom", ispričao je Marin Gregorović, gradonačelnik Cresa.

To su sve vatrogasne, a ne strateške mjere.

"Problem je na drugoj strani gdje nema interesa za rad na primarnoj razini zbog otežanih uvjeta rada i to je ono što se moglo popraviti kroz jedno cijelo desetljeće. A sad će biti čuopavo jer će trebati zagrabiti duboko i ne znam jesu li mogućnosti takve da se ozbiljne mjere mogu u dogledno vrijeme napraviti", objasnio je dr. Bressa.

Za to vrijeme - populacija sve više stari i sve veći broj - treba kontinuirano liječenje.