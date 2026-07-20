Analiza Bože Skoke: "Argentina nije izgubila samo na terenu već i na ugledu"

U Madridu je već započelo veliko slavlje – španjolska reprezentacija stigla je među navijače nakon prvenstva koje je po mnogočemu bilo neuobičajeno. O tome što je obilježilo ovo natjecanje, kako su komunicirane ključne poruke te kakav je dojam ostavljen na javnost, analizirao je za Dnevnik Nove TV komunikacijski stručnjak Božo Skoko.

Mnogi su primijetili da je finale po svom spektaklu i produkciji neodoljivo podsjećalo na Super Bowl. Velike svjetske zvijezde poput Madonne, Justina Biebera i grupe BTS preuzele su pozornicu, što je scenarij koji dosad nismo viđali na svjetskim prvenstvima.

Ovaj potez otvara pitanje kakvu se poruku time htjelo poslati u što ovakav zaokret prema showbizzu znači za imidž samog mundijala, ali i njegovih domaćina.

Božo Skoko i voditelji Dnevnika Nove TV Foto: Dnevnik Nove TV

"Amerikanci su amerikanizirali nogomet"

"Prije svega, Amerikanci nisu ljubitelji klasičnog nogometa i sigurno je da je njihove navijače trebalo na neki način zainteresirati. Po istraživanjima smo vidjeli da im je klasični nogomet prilično dosadan. Nastojali su unijeti puno zvjezdane prašine i estradizacije, a primijenili su svoj provjereni recept s finala Super Bowla", istaknuo je Skoko.

Međutim, ističe kako se to za nogomet nije pokazalo kao idealan recept: "Sam je nogomet ostao u sjeni cijelog tog spektakla, pa čak i politike. Drugim riječima, Amerikanci su amerikanizirali nogomet, a FIFA je to, nažalost, dopustila i previše. Na neki način možemo reći da je ipak spašena čast nogometa, ali bilo je svega što ćemo dugo pamtiti jer je ovo bilo jedno od najneobičnijih svjetskih prvenstava do sada".

Oproštajni ples velikana i uloga medija

Znatan doprinos spektaklu dale su i najveće nogometne zvijezde poput Messija, Ronalda, Mbappéa te mlade zvijezde Lamina Yamala.

"Mediji su potencirali činjenicu da su nogometne legende imale svoj oproštajni ples na prvenstvu. Vidjeli smo Ronalda, Messija i Modrića u njihovim posljednjim nastupima. Mnogi u svijetu znaju njihova imena, a ne znaju pravila nogometa, pa je ta zvjezdana prašina stvorena oko njih pridonijela dodatnoj popularizaciji. Upravo zbog toga nije čudo što su i sami suci malo gledali kroz prste Argentini – htjeli su imati jednu legendu u završnici prvenstva", smatra Skoko.

U SAD-u se sve mjeri kroz financijsku vrijednost, no postavlja se pitanje tko je zapravo najviše monetizirao ovaj mundijal.

"Najviše ga je monetizirala FIFA. Prema zadnjim procjenama, FIFA će zaraditi 15 milijardi dolara, što je duplo više od zarade u Kataru. Što se tiče same Amerike, domaćini uvijek nastoje profitirati od takozvane 'meke moći', odnosno jačanja reputacije. Americi to nije pretjerano pošlo za rukom – znamo da joj ugled posljednjih godina pada, a ovo prvenstvo to nije uspjelo zaustaviti. Prvenstvo 2018. u Rusiji bilo je bolje iskorišteno u tom smislu. Moguće je da je i Donald Trump previše nastojao utjecati na sve procese, a vidjeli smo i zvižduke na stadionu prilikom dodjele pehara", navodi Skoko.

"U Americi su zaradili organizatori, hotelijeri, ugostitelji i prateća industrija, ali novac od TV prava, ulaznica i sponzora otišao je Fifi. Stječe se dojam da su novac i zarada bili u prvom planu, zatim spektakl, a tek onda nogometni rezultati", kazao je Skoko.

Miješanje politike i gubitak kredibiliteta

Prvenstvo je obilježila i snažna politizacija zbog čega se FIFA našla na udaru brojnih kritika.

"Poznavajući predsjednika Trumpa i njegovo ponašanje, to ne iznenađuje. Trump je pokušao utjecati na crvene kartone, suđenje i zapravo mijenjati pravila Fife, a FIFA je to dosta poslušno slijedila. To nije dobra poruka i zato je došlo do sukoba između Uefe i Fife. UEFA smatra da to narušava pravi sportski duh. Politika se ovdje previše umiješala, a pored reprezentacija koje su ranije ispale, najveći je gubitnik upravo FIFA, koja je izgubila jako puno kredibiliteta", ističe komunikacijski stručnjak.

Govoreći o tome kakvu su sliku o sebi poslali finalisti, Skoko podvlači jasnu razliku u njihovu pristupu: "Profitiraju oni koji imaju dobre rezultate, fair-play ponašanje i dobre navijače. Primjerice, Norvežani su jako profitirali kroz svoje navijače i rezultate. Španjolci su profitirali zbog kvalitetnog nogometa, poštenog pristupa i uigranog sustava. S druge strane, Argentinci su narušili svoj imidž. Njihov borbeni duh prešao je u grubost i nepoštenje na terenu, a vidjeli smo i potcjenjivački odnos prema medijima i navijačima. Nogomet se igra radi navijača, i ako prezirete i medije i publiku, šaljete krivu poruku. Argentina nije izgubila samo na terenu, nego i na ugledu".

Gdje je u svemu tome Hrvatska?

Naši navijači i javnost prvenstvo će pamtiti s doza gorčine, ponajviše zbog sudačkih odluka.

"Hrvati će sigurno pamtiti ovo prvenstvo po VAR-u i suđenju. I danas, kada smo hladnije glave, mnogi u svijetu kažu da je Hrvatska mogla daleko dogurati da su se igrali produžeci s Portugalom. Iz nekog razloga VAR uopće nije bio naklonjen Hrvatskoj i nikome se nije toliko tražila 'dlaka u jajetu'. Unatoč tome, Hrvatska je potvrdila status sportske velesile. Imati takav kontinuitet mogu samo velike momčadi. Žao nam je što nismo prošli dalje, ali Hrvatska je svojim 'kvadratićima' i Modrićem ostavila izniman trag i osvojila srca navijača diljem svijeta. Ovo će nam biti dobra pouka za buduće nastupe u Ligi nacija i na Europskom prvenstvu", zaključio je Skoko.