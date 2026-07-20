Omiljeno utočište za obitelji: Hrvatski otok ruši rekorde, ali muči ga ogroman problem

Jedna od najpopularnijih destinacija i ovog je ljeta ponovno Vis.

Na otoku živi otprilike 3300 stanovnika, što znači da su prošlog ljeta po glavi stanovnika bilježili čak 13.000 dolazaka i 76.000 noćenja. Gledajući po mjestima, Vis je prošle godine ostvario 27.000, a Komiža 17.000 dolazaka.

Najčešći gosti stižu iz Njemačke, Češke, Poljske, Francuske te Ujedinjenog Kraljevstva. Za razliku od nekih poznatijih partijanerskih otoka, Vis uglavnom privlači obitelji s djecom i goste željne aktivnog odmora. Ove se godine na otoku obilježava i 160. obljetnica Viške bitke, što predstavlja posebnu atrakciju za posjetitelje, istaknula je reporterka Dnevnika Nove TV Bruna Papić

Bruna Papić, reporterka Dnevnika Nove TV Foto: Dnevnik Nove TV

Izazovi izoliranosti i borba protiv pretjeranog turizma

Uz turistički zamah, na otoku sve više raste i potreba za resursima koji su presudni tijekom cijele godine, poput hitnog medicinskog prijevoza pacijenata. Koliko je to osjetljivo pitanje, pokazao je i nedavni slučaj kad se helikopter pokvario pa je najbrža opcija bila brodica koja vozi prvo do Brača, a tek onda do Splita – u situacijama u kojima doslovno odlučuju sekunde. Zbog toga se intenzivno radi na tome da otok dobije katamaran koji bi i mještanima i turistima bio svakodnevno dostupan za hitan prijevoz do bolnice u Splitu.

Vis - 3 Foto: Dnevnik Nove TV

Unatoč velikom interesu, Vis je jedan od posljednjih hrvatskih otoka koji se aktivno bori protiv pretjerane komercijalizacije i apartmanizacije. Bez obzira na to tko je na vlasti, svi imaju isti cilj – sačuvati autentičnost. Takav pristup odgovara i lokalcima, koji i dalje uživaju u svom komadiću raja, mnogima još uvijek neotkrivenom.