Banke se oglasile o besplatnim računima za građane

Nakon negodovanja dijela potrošača o pravu na besplatni račun koje je za neke ipak teško ostvarivo, oglasile su se banke.

Iz Hrvatske udruge banaka (HUB) poručili su kako su tvrdnje iznesene u javnosti nepotpune. Banke ističu da su optužbe o navodnim "trikovima" ili svjesnom opstruiranju zakonski zajamčenih prava građana neutemeljene.

"Zakonske izmjene omogućuju građanima besplatan pristup osnovnim bankarskim uslugama, a pravo je sada prošireno na sve građane koji to zatraže, bez primjene socijalnih kriterija.

Dosad su takve pogodnosti postojale samo za socijalno osjetljive skupine, što je uobičajena praksa i u većini država članica Europske unije.

Digitalne usluge i aktivacija paketa

Besplatni paket ne obuhvaća samo primitak i podizanje gotovine. Banke su obvezne ponuditi i jednu digitalnu uslugu, najčešće internetsko bankarstvo, s obzirom na to da mobilno bankarstvo zahtijeva veća i kontinuirana ulaganja, složenije tehničke nadogradnje i povećane troškove za kibernetičku sigurnost. Pristup internetskom bankarstvu omogućuje se putem čitača kartica, fizičkog tokena ili mobilnog tokena (mTokena), ovisno o tehničkim rješenjima pojedine banke.

Aktivacija računa za redovna primanja s besplatnim paketom provodi se isključivo na zahtjev klijenta, osobno u poslovnici, kako bi klijent dobio jasne i potpune informacije o sadržaju paketa, razlikama u odnosu na postojeće ili komercijalne pakete te o uslugama koje paket ne uključuje.

Postojeći klijenti mogu ugovoriti paket samostalno, putem punomoći, ili za poslovno nesposobne osobe putem zakonskog skrbnika. Radi se o standardnim procedurama koje se primjenjuju i kod drugih bankarskih proizvoda, bez dodatnih ograničenja.

Dodatne usluge i trošak za banke

Račun za redovna primanja s besplatnim paketom omogućuje klijentima ravnopravan pristup bankarskim proizvodima. Primjerice, dopušteno prekoračenje može se ugovoriti i na toj vrsti računa, uz primjenu efektivne kamatne stope iste kao i za ostale račune, a odluka o odobravanju i visini prekoračenja temelji se na procjeni kreditnog rizika banke.

Razlike među paketima odražavaju različite potrebe klijenata. Paketi s dodatnim uslugama, poput kreditnih kartica, multivalutnih računa ili naprednijeg digitalnog bankarstva, namijenjeni su korisnicima koji aktivno koriste širi spektar usluga. Paket besplatnih osnovnih usluga osmišljen je za građane koji koriste osnovni skup bankarskih usluga, u skladu s intencijom zakonodavca da im se omogući besplatan pristup vlastitim sredstvima", navode banke.

Banke odbacuju optužbe i naglašavaju troškove

Ističu da se primjena zakona od 1. siječnja 2026. provodi u skladu s propisima iako predstavlja dugoročne, značajne troškove za bankarski sektor, koji se na razini cijelog sektora procjenjuju na oko 100 milijuna eura godišnje zbog smanjenja prihoda od naknada i provizija. Takva zakonska obveza, naglašavaju, ne postoji niti u jednoj drugoj državi članici Europske unije, što predstavlja značajnu pogodnost za potrošače.