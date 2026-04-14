Anušić komentirao Magyarovu izjavu o karti Velike Mađarske: "To je po meni potpuno zadovoljavajuće"

Hrvatski klaster konkurentnosti obrambene industrije (HKKOI) i Hrvatska udruga poslodavaca organizirali su danas Info dan o Europskom obrambenom fondu (European Defence Fund - EDF).

"Ovo je prilika za Hrvatsku, za gospodarstvo, nova radna mjesta. Prilika je tu, trebamo je iskoristiti", rekao je ministar obrane Ivan Anušić.

Upitan je i o promjeni vlasti u Mađarskoj, gdje je na izborima pobijedio Peter Magyar, koji je jučer komentirao i odnose s Hrvatskom.

"Čestitam mu. Upoznao sam ga na Minhenskoj konferenciji i razgovarao sam s njime. Želim naglasiti da sam sretan zbog promjene retorike mađarskog lidera, sretan jer je taj lider koji je dobio velik potporu na izborima. Siguran sam da će u budućnosti odnosi Hrvatske i Mađarske ići u boljem smjeru. Tako i treba biti, mi smo susjedne zemlje i moramo imati kvalitetan odnos", rekao je Anušić.

Upitan je da komentira i izjave Magyara o karti Velike Mađarske.

"On je točno rekao što misli, dosad to nismo mogli čuti. Rekao je da je to karta koja je bila nekada, sada više nije. Ne govorimo o revizionizmu, govorimo o povijesti koja je takva kakva jest. To je po meni potpuno zadovoljavajuće čuti od čovjeka koji će voditi Mađarsku u budućnosti", rekao je Anušić.