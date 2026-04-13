Magyar o mogućem izručenju Hernadija i odnosu s Hrvatskom: "Orban je napravio zločin"

Péter Magyar, čelnik stranke Tisza koja je odnijela veliku pobjedu na izborima u Mađarskoj, obratio se novinarima na gotovo trosatnoj konferenciji za medije.

"Mađarska će biti ovdje, bit će konstruktivan partner, jer je Europa u mnogim aspektima u problemima s obzirom na rat koji pokraj nas još uvijek traje. Više od četiri godine, Europa je u teškoj ekonomskoj i drugoj situaciji, izgubila je tempo, i to je blago rečeno. Europa ima velike socijalne i probleme s konkurentnosti. Mi smo ovdje i pokušavamo pomoći", poručio je Magyar.

Izbore je uživo pratila i urednica vanjske politike Nove TV, Ivana Petrović. Kaže, ima dojam da se za ovu odgovornost pripremao vrlo dugo, vjerojatno otkad je prije dvije godine napustio stranku Fidesz.

"Odgovori su mu bili vrlo smisleni i vrlo mudri. On se zalaže u svakom slučaju za slobodno tržište, za zdravo poduzetništvo koje neće biti klijentelističko, za akademske slobode i za borbu protiv korupcije", ispričala je.

Na novinarsko pitanje, hoće li kazneno goniti Viktora Orbana, rekao je da njegov posao nije da bilo koga kazneno goni, nego da stvori atmosferu i da se pobrine za to da pravosuđe radi neovisno.

Govoreći o Europskoj uniji, jasno je da mu je interes odblokirati europska sredstva namijenjena Mađarskoj, koja su zaustavljena ponajviše zbog Orbanovih protivljenja pomoći Ukrajini.

"Rekao je da će vjerojatno najprije i Bruxelles, da se zemlje članice moraju između sebe međusobno poštovati, poštovati međusobne razlike u nacionalnim politikama i jedna u drugu ulagati.

Ponovio je ono što već govorio u kampanji, da je on protiv ilegalnih migracija i migracije u Europu uopće, da nije problem u tome, nego da je problem u Europi koja tim zemljama prodaje oružje i da se tom problemu treba pomoći na licu mjesta, a ne bez ikakvih kriterija migrante primati u Europu", poručila je Petrović.

Na pitanje o tome zanima li ga moguće izručenje Zsolta Hernadija, rekao je da Hernadi nije slučajno neizručen, da oni smatraju da proces protiv Sanadera nije bio objektivan, ali i da se treba razgovarati oko toga kako namiriti naknade na međunarodnoj razini koje MOL još nije primio.

"Meni to samo govori da će MOL i dalje kao energijska kompanija uživati političku potporu, da ona neće biti ništa manja nego što je bila u vrijeme Viktora Orbana.

Također je govorio o ovim nezaobilaznim, famoznim kartama tzv. Velike Mađarske, rekavši da je karta Ugarske dio njihove povijesti, da mi imamo zajedničku povijest, da je Orban napravio zločin što je zahladio odnose sa Hrvatskom jer imamo jako puno zajedničkih tema, od turizma, kulture, energetike, ali da ne vidi nikakvo zlo u tome da se na nekom šalu ili na nekoj memorabliji nalazi karta Ugarske.

Da on to jednostavno ne smatra revizionizmom, da je to dio njihove povijesti, da se Mađari svoje povijesti ne odriču", izvijestila je Petrović.