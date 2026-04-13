Od danas prijave za dizala i pročelja: Evo za što se dobivaju posebni bodovi

Država poziva građane da se prijave za sufinanciranje ugradnje dizala i obnovu pročelja. Stiže i Zakon o priuštivom stanovanju koji bi u Zagrebu najamninu mogao sniziti oko 300 eura. Prijave počinju 14. travnja i traju do 31. kolovoza.

Dva natječaja vrijede pet milijuna eura. Od toga dva idu za dizala, ostalo za pročelja. Neki će gradovi za liftove sudjelovati s 30, a Grad Zagreb s 50 posto iznosa. Tko će dobiti, ovisit će o bodovanju.

"Posebni se bodovi dobivaju i ovisno o postotku invaliditeta, posebni se bodovi dobivaju za osobe starije od 65 godina koje žive u zgradi, za trudnice i djecu mlađu od 7 godina", rekao je Tomislav Jukić, ravnatelj Uprave za provedbu stambene politike.

Potražnja za ugradnjom veća je od ponude, pa će svi koji prođu automatski ući u izbor iduće godine.

"Gradsko stambeno komunalno poduzeće već sada ima oko 250 gotovih projekata za prijavu. Navodno ih je oko 500 izrazilo želju samo kod njih. GSKG upravlja s 9000 zgrada, tako da je količina jasna. Imajući u vidu iznos koji je država dala, 2 milijuna eura i prosječna cijena dizala koliko bi to moglo koštati, ove bi godine oko 60, 70 liftova moglo biti sufinancirano", rekao je Tin Bašić iz ZGRADOnačelnik.hr-a.

Idući tjedan Sabor bi trebao izglasati i Zakon o priuštivom stanovanju - 960 nekretnina prijavilo se za dugoročni najam.