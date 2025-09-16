Ministarstvo objavilo: Otkriveni novi slučajevi afričke svinjske kuge

Nakon jučerašnjeg novog izbijanja afričke svinjske kuge u naselju Bijelo Brdo u Općini Erdut, u Osječko-baranjskoj županiji, danas, 16. rujna, potvrđena su još tri nova izbijanja.

U naselju Lug u Općini Bilje u Osječko-baranjskoj županiji i to izvan zone ograničenja III, kao i na objektu na području naselja Vera u Općini Trpinja u Vukovarsko-srijemskoj županiji, do sada nismo imali pojavu bolesti. Jedno izbijanje potvrđeno je ponovno i na području naselja Dalj u Općini Erdut u Osječko-baranjskoj županiji. Zbog ovih novih izbijanja u naseljima Lug i Vera, izdano je novo Rješenje o određivanju zona zašite i nadziranja u obje županije, priopćilo je Ministarstvo.



Na zaraženim te svim epidemiološki povezanim objektima te u čitavom području obuhvaćenom zonama zaštite i nadziranja, provode se mjere sukladno Delegiranoj uredbi (EU) 2020/687 koje su neophodne za suzbijanje i daljnje sprječavanje širenja ove izrazito opasne zarazne bolesti svinja.

U Republici Hrvatskoj ukupno je od početka godine potvrđeno 25 izbijanja afričke svinjske kuge na objektima na kojima se drže svinje. U Osječko-baranjskoj županiji afrička svinjska kuga potvrđena je u Općinama Bilje, Erdut, Jagodnjak i gradu Osijeku na ukupno 16 objekata, a u Vukovarsko-srijemskoj je potvrđeno 9 izbijanja i to u Općinama Gradište, Nijemci, Otok, Stari Jankovci, Štitar i Trpinja.



Ova nova izbijanja ponovno dokazuju kako virus afričke svinjske kuge na tom području nesmetano cirkulira te predstavlja stalni visoki rizik za sve objekte na kojima se drže svinje.



Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva apelira na sve subjekte da se pridržavaju svih propisanih mjera, da prate upute nadležnih tijela i veterinara te da kontinuirano provode biosigurnosne i higijenske mjere na svojim objektima. Posebnu pažnju treba obratiti na mogući neizravni kontakt s virusom afričke svinjske kuge u okolišu tijekom poljoprivrednih i šumskih radova.