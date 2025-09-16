Oboren dron iznad vladine zgrade: "Dijelovi hibridnih operacija protiv sigurnosti"

Policija istražuje okolnosti slučaja. Incident se dogodio nakon što su prošli tjedan ruske dalekometne bespilotne letjelice upale u zračni prostor Poljske. Kao odgovor, NATO je pokrenuo operaciju Istočni stražar.
"Ono što zasad imam potvrđeno je da se radi o dijelovima hibridnih operacija protiv sigurnosti u samoj Poljskoj. Ovo je samo jedan još način kako da se dovodi u pitanje sama sigurnost i osjećaj sigurnosti u Poljskoj", rekao je vojni analitičar Ivica Mandić.