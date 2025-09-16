Obavijesti Foto Video Pretražite
Navigacija
Država na nogama

Oboren dron iznad vladine zgrade: "Dijelovi hibridnih operacija protiv sigurnosti"

Piše DNEVNIK.hr, 16. rujna 2025. @ 17:25 komentari
Novi incident s bespilotnom letjelicom u Poljskoj - 3
Novi incident s bespilotnom letjelicom u Poljskoj - 3 Foto: DNEVNIK.hr
Poljska policija istražuje okolnosti slučaja drona koje su sigurnosne službe oborile iznad vladinih zgrada u Varšavi.
Najčitanije
  1. Friedrich Merz
    Friedrich Merz

    VIDEO Njemački kancelar u suzama: "Sram me što se to događa i zato objavljujem rat..."
  2. Mrtvačnica, ilustracija
    Rijedak slučaj

    Čovjek proglašen mrtvim i odvezen u mrtvačnicu: Obitelj se došla oprostiti pa doživjela šok za šokom
  3. Naplata cestarine, ilustracija - 4
    Stiže novi zakon

    Cestarina se više neće moći plaćati gotovinom
Ne propustite ni ovo
aktualno najčitanije
Afrička svinjska kuga se širi po Slavonij: Potvrđena tri nova slučaja
Proširena zona zaštite
Ministarstvo objavilo: Otkriveni novi slučajevi afričke svinjske kuge
Poljska oborila dron iznad vladinih zgrada: "Dovodi se u pitanje sama sigurnost"
Država na nogama
Oboren dron iznad vladine zgrade: "Dijelovi hibridnih operacija protiv sigurnosti"
Ogromna šteta za vlasnika i radnike u tvornici: "Sve je izgorilo, morat ćemo rušiti"
Očevid u tijeku
Golema šteta nakon požara u Slavoniji, 60 radnika čeka obnovu: "Sve ćemo morati srušiti"
Čelnik splitskog kotara upozorio sugrađane da se muškarac s kalašnjikovom šeće ulicom
UZBUNA U SPLITU
Policija na nogama: "Muškarac s kalašnjikovom šeta po gradu, maknite se s ulica"
Dolenec: Sporne kartice o kojima Grmoja govori nisu dio programa zdravstvenog odgoja
"Karte seksalice"
Zamjenica gradonačelnika: "Grmoja je svjesno lagao, sporne kartice nisu dio obrazovanja"
Most: Tresla se brda, rodio se miš – Vlada gasi požar s polupraznom bočicom vode
TMURNA BUDUĆNOST
Oporba o novom vladinom paketu mjera: Past će standard, a narasti inflacija i cijene hrane
Čovjek proglašen mrtvim i odvezen u mrtvačnicu; obitelj se došla oprostiti pa doživjela šok
Rijedak slučaj
Čovjek proglašen mrtvim i odvezen u mrtvačnicu: Obitelj se došla oprostiti pa doživjela šok za šokom
Novim Zakonom o naplati cestarine isključit će se plaćanje cestarine u gotovini
Stiže novi zakon
Cestarina se više neće moći plaćati gotovinom
Merz dirnut do suza na otvaranju obnovljene sinagoge u Muenchenu
Friedrich Merz
VIDEO Njemački kancelar u suzama: "Sram me što se to događa i zato objavljujem rat..."
Tuga u Zagorju: U nesreći traktora poginuo dugogodišnji načelnik općine
Brojni se opraštaju
Velika tragedija: Dugogodišnji načelnik općine poginuo u nesreći s traktorom
Umro je general Ante Roso
sprovod u Francuskoj
Umro je general Ante Roso
Vreće s novcem ukradene iz kombija zaštitarske tvrtke u Splitu
potraga za lopovima
Deseci vreća s novcem ukradeni iz zaštitarskog kombija u trgovačkom centru! Cure detalji, sve su snimile kamere
Još aktualnosti
pronađite što vas zanima
vijesti
Merz dirnut do suza na otvaranju obnovljene sinagoge u Muenchenu
Friedrich Merz
VIDEO Njemački kancelar u suzama: "Sram me što se to događa i zato objavljujem rat..."
Vatrogasci se još bore s požarom u Buku, čuju se i ekspolozije
Borba s vatrom
VIDEO Požar u tvornici gasit će cijelu noć, odjekivale i eksplozije: "Šteta je ogromna, a imamo i ugovore s klijentima"
Čovjek proglašen mrtvim i odvezen u mrtvačnicu; obitelj se došla oprostiti pa doživjela šok
Rijedak slučaj
Čovjek proglašen mrtvim i odvezen u mrtvačnicu: Obitelj se došla oprostiti pa doživjela šok za šokom
show
U prvoj epizodi MasterChefa pregaču dobila majka Ivice Zubca,
kakva čast!
Majka našeg svjetski poznatog sportaša privukla je pažnju u prvoj epizodi MasterChefa!
Jagoda Kumrić i Konstantin Haag odlaze iz ''Kumova''
''Arrivederci...''
Zvijezde Kumova rastužile fanove: ''Vrijeme je za okrenuti novu stranicu...''
Maja Šuput u mini-haljini zaplesala na Vinkovačkim jesenima
na vinkovačkim jesenima
Kako joj stoji? Na ovako jednostavnu kombinaciju Maje Šuput nismo navikli
zdravlje
Skrivena prijetnja u vodi može ubiti vašeg psa u samo par minuta!
Upozorenje veterinarke
Skrivena prijetnja u vodi može ubiti vašeg psa u samo par minuta!
Šokantna istina o slanini: Povezuje se s rakom i demencijom – ali postoji sigurna granica
Nutricionisti otkrivaju
Šokantna istina o slanini: Povezuje se s rakom i demencijom – ali postoji sigurna granica
Upala živca u lopatici: Simptomi po kojima ćete je prepoznati
Piše fizioterapeut
Upala živca u lopatici: Simptomi po kojima ćete je prepoznati
zabava
Matematička zagonetka koja prkosi logici – samo rijetki nađu odgovor
Pokažite što znate!
Matematička zagonetka koja prkosi logici – samo rijetki nađu odgovor
Ako ne znate barem 7 odgovora, onda kvizovi definitivno nisu za vas
Pokažite što znate!
Ako ne znate barem 7 odgovora, onda kvizovi definitivno nisu za vas
Lovac ili lovina? Mačka se šuljala kako bi zaskočila pticu, a onda je doživjela šok
Ups!
Lovac ili lovina? Mačka se šuljala kako bi zaskočila pticu, a onda je doživjela šok
tech
Ako imate ove modele telefona, možda je vrijeme da ih zamijenite i kupite nove
Vrijeme radi svoje…
Ako imate ove modele telefona, možda je vrijeme da ih zamijenite i kupite nove
"Najopasnija mreža za mlade": Omiljena platforma prepuna je seksualnih predatora i dilera droge
Roditelji, oprez!
"Najopasnija mreža za mlade": Omiljena platforma prepuna je seksualnih predatora i dilera droge
Slijedi velika promjena na tržištu rada: Evo tko će prvi ostati bez posla, prema Samu Altmanu
Mnoge su industrije ugrožene
Slijedi velika promjena na tržištu rada: Evo tko će prvi ostati bez posla, prema Samu Altmanu
sport
Marin Pongračić na žestokom udaru kritika: "On je katastrofa"
Nije se proslavio
Žestoko isprozivao vatrenog: "On je katastrofa, na toj poziciji je negledljiv"
Modrićev suigrač otkrio što je Luka napravio s nagradom za igrača utakmice: Italija ovo ne pamti
tako to rade vođe
Modrićev suigrač otkrio što je Luka napravio s nagradom za igrača utakmice: Italija ovo ne pamti
Bobanovo zvono za uzbunu: Kako je moguće da u Dinamu to nisu vidjeli?
Komentar Ivice Mede
Bobanovo zvono za uzbunu: Kako je moguće da u Dinamu to nisu vidjeli?
tv
U dobru i zlu: Dala mu je antibiotike, ali hoće li mu biti spasa?
U DOBRU I ZLU
U dobru i zlu: Dala mu je antibiotike, ali hoće li mu biti spasa?
Pogledajte što donosi finale sezone serije "Daleki grad"!
DALEKI GRAD
Pogledajte što donosi finale sezone serije "Daleki grad"!
MasterChef: Večeras počinje nova sezona MasterChefa! Evo što vas očekuje!
NOVA SEZONA
Večeras počinje nova sezona MasterChefa! Evo što vas očekuje!
putovanja
Tjedni jelovnik fina i brza jela 15. 9. do 21. 9. 2025.
Tjedni jelovnik
Zasitna su, fina i rade se bez puno muke: Sedam predobrih jela za svaki dan ovog tjedna
Najveće dječje igralište u Hrvatskoj
Ogromna zabava!
Odlična ideja za izlet: Otvoreno najveće dječje igralište u Hrvatskoj
Kulinarski grijeh ili ipak ne? Treba li prati gljive prije kuhanja?
Odaberite stranu
Kulinarski grijeh ili ipak ne? Treba li prati gljive prije kuhanja?
novac
Zagreb izbacio Kineze s natječaja - autobusi su im bili nekoliko milijuna jeftiniji, ali nisu imali HD monitore
Zagreb izbacio Kineze s natječaja - autobusi su im bili nekoliko milijuna jeftiniji, ali nisu imali HD monitore
Ovo je 10 najboljih država za umirovljenike, na sedmom mjestu i nama susjedna zemlja
Drugi život
Ovo je 10 najboljih država za umirovljenike, na sedmom mjestu i nama susjedna zemlja
Kako je slavni reper spasio posrnulo gospodarstvo jednog karipskog otoka
Odustao od Amerike
Kako je slavni reper spasio posrnulo gospodarstvo jednog karipskog otoka
lifestyle
Zagreb špica: Majica sa simpatičnim natpisom u street style izdanju
BAŠ SIMPATIČNO
"Draga mama"... Majica s porukom nasmijala je žene u centru Zagreba
Ulična moda Zagreb bluza s volanima
Tako ženstvena
Traperice plavokose dame iz centra Zagreba vizualno produžuju noge, ali bluza je ta koja je privukla sve poglede
Janica Kostelić u cvjetnoj haljini i tenisicama
LEŽERNO IZDANJE
Janica Kostelić u tenisicama koje Hrvatice obožavaju, nosi ih uz cvjetnu haljinu
sve
U prvoj epizodi MasterChefa pregaču dobila majka Ivice Zubca,
kakva čast!
Majka našeg svjetski poznatog sportaša privukla je pažnju u prvoj epizodi MasterChefa!
Jagoda Kumrić i Konstantin Haag odlaze iz ''Kumova''
''Arrivederci...''
Zvijezde Kumova rastužile fanove: ''Vrijeme je za okrenuti novu stranicu...''
Maja Šuput u mini-haljini zaplesala na Vinkovačkim jesenima
na vinkovačkim jesenima
Kako joj stoji? Na ovako jednostavnu kombinaciju Maje Šuput nismo navikli
 
Pretražite vijesti

Budite u tijeku s najnovijim događanjima

Uključite notifikacije

Obavijesti uključene