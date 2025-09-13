Upaljeni svi alarmi! Od jučer su čak 42 nova mjesta pod mjerama zaštite

Upalio se alarm - Hrvatska ostaje bez svinja! Na jednoj farmi u Kopačevu nalazi se sto svinja. Ali u tu farmu danas nitko ne može ući osim vlasnika Janoša. Ne smije ni ekipa Dnevnik Nove TV, niti želi, jer tako se u svinjac može unijeti Afrička svinjska kuga, a to bi značilo smrt za svih stotinu svinja.

Janoš se pridržava svih biosigurnosnih mjera, ali svejedno je u strahu, jer svuda oko njega hara bolest, a svinje se, bez iznimke eutanaziraju do jedne.

"Sad smo sve u većem strahu. nije to isključivo na jednom mjestu ili u jednoj općini. Počela se širiti ta svinjska kuga. Sad da mi odnesu svinje, onda smo stvarno na patosu", žali se Janoš Kovacs, svinjogojac, Kopačevo.

Slavonija, perjanica svinjogojstva je na koljenima zbog Afričke svinjske kuge. Samo u osječko-baranjskoj županiji se proizvodi čak 33% ukupne Hrvatske proizvodnje svinja. Stoga županijski krizni stožeri organiziraju koordinacije i sastanke s načelnicima i proizvođačima.

"Jednostavno moramo osvijestiti jednu stvar. Sasvim je svejedno imao netko jednu, tri svnje ili sto, protokoli o poštivanju biosigurnosnih mjera su jedino što nas vodi k tome da se ne događa ova zarazna bolest koja se zove Afrička svinjska kuga, ali se događa ovdje u Osječko-baranjskoj županiji", upozorava Goran Ivanović, načelnik kriznog stožera Osječko-baranjske županije.

Čitavu priču o propasti svinjogojstva u Slavoniji i Baranji pogledajte u videoprilogu Tina Kovačića, reportera Dnevnika Nove TV.