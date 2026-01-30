Spreman za rat sjeo u autobus i krenuo u Hrvatsku: Nevjerojatno što je sve imao

Granični policajci su u četvrtak na graničnom prijelazu u Staroj Gradiški u autobusu bosansko-hercegovačkih registracija pronašli oružje i eksplozivna srestva koja je preko granice u Hrvatsku pokušao prenijeti 32-godišnji francuski državljanin.

Predmete čije posjedovanje je zabranjeno policajci su otkrili tijekom pretrage autobusa, prtljage i putnika. Kod Francuza su pronašli automatsku pušku, dvije ručne bombe, četiri okvira za automatsku pušku te više desetaka municije, izvijestili su u petak iz Policijske uprave brodsko-posavske.

Policija je utvrdila da je 32-godišnjak oružje i ubojita sredstva neovlašteno nabavio tijekom siječnja na području Bosne i Hercegovine s namjerom da ih preveze u Europsku uniju i na njima zaradi.

Policijski službenici su od 32-godišnjaka privremeno oduzeli oružje, streljivo i eksplozivna sredstva.

Uz kaznenu prijavu Općinskom državnom tužiteljstvu, zbog sumnje u počinjenje kaznenog djela nedozvoljenog posjedovanja, izrade i nabavljanja oružja i eksplozivnih tvari, policajci su ga u petak u jutarnjim satima predali pritvorskom nadzorniku Policijske uprave brodsko-posavske.