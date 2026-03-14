Plenković odgovorio Vučiću i poslao poruku Srbiji: "Da Hrvatska ima neke zadnje namjere..."

Premijer Andrej Plenković obratio se javnosti nakon najnovijeg izvješća svjetske agencije za kreditni rejting Standard & Poor's.

Agencija za dodjelu kreditnog rejtinga Standard & Poor's, u najnovijem je izvješću podigla investicijski kreditni rejting Hrvatske s A- na razinu A za dugoročno zaduživanje, uz stabilne izglede.

Nakon izvješća Fitcha prošloga tjedna, i druga od tri vodeće svjetske rejting agencije šalje jasan signal ulagačima da je Hrvatska politički, financijski i gospodarski stabilna i pouzdana, istaknuli su u petak Banski dvori u priopćenju.

"Hrvatsku su ocijenili bolje nego što je to bilo do sada. Naravno da je riječ o najvišem kreditnom rejtingu koji Hrvatska ima u povijesti. On je jasan signal ulagačima o odgovornom upravljanju javnim financijama", poručio je Plenković.

"Ovakva poruka znači i konkretne efekte za naše građane. Jedina smo zemlja koja je u proteklih sedam godina s neinvesticijske razine skočili za šest stupnjeva gore i na taj način napravili iskorak kakav je malo tko napravio u godinama koje su iza nas. Danas je Hrvatska na istoj razini kao Latvija i Litva, a niži rejting od nas od članica EU imaju Italija, Grčka Malta, Grčka, Poljska, Cipar, Rumunjska Mađarska..", dodao je.

"Ovo je poruka za sve naše kompanije koje žele privuće one koji će pridonijeti otvaranju bolje plaćenim radnim mjestima. To je jedan novi signal za sve koji žele poslovati i investirati u Hrvatsku i na taj način možemo kazati da smo itekako zadovoljni izvješćem koje predstavlja potvrdu naših napora. To nam je poticaj za daljni predani rad na jačanju gospodarstva", rekao je Plenković.

Što će kreditni rejting konkretno značiti za građane, upitali su novinari Plenkovića.

"Kad gledate izvješće detaljno, vidjet ćete da po mnogim aspektima dostižemo europsku razinu. Ja sam taj dio izvješća doživio kad je riječ o lovljenju koraka pozitivno. To je poruka da se treba paziti kad je riječ o cijenama, osobito u turizmu. Hvatanje koraka nije nešto što se događa preko noći, to je dugi proces. Mislim da će ovakva poruka biti dobra za državu. Svi oni koji žele ulagati u Hrvatsku - sad smo na radaru svih ozbiljnih investitora - oni znaju da dolaze u uređenu zemlju...", odgovorio je premijer.

"Vučićeva teza je smiješna, izmišljena i promašena"

Što se inflacije tiče, Plenković je rekao da su zadržane sve mjere koje su bile jako važne, te da država brine za inflatorne pritiske...

Novinaru su ga pitali i da prokomentira izjave Aleksandra Vučića da su hrvatski državni vrh i SOA najviše i najizravnije djelovali na studentske prosvjede u Srbiji.

"Nisam vidio tu izjavu, to je jedna smiješna teza. Nemamo nikakav interes baviti se unutarnjim pitanjima Srbije niti biti lutkar iza scene koji povlači konce. To je potpuno izmišljeno i promašeno... Naš cilj je stabilnost u susjedstvu, zaštita prava Hrvata u Srbiji kao što imamo kvalitetno uređen sustav zaštite Srba u Hrvatskoj. Hrvatska to nije radila nikad, pogotovo to neće raditi u vremenu kad se bavimo s milijun tema važnijih za nas i naše građane. Moram otkloniti te teze", poručio je premijer.

Na pitanje kako gleda na Vučićevu opetovanu retoriku da je vojni savez Hrvatske, Albanije i Kosova usmjeren na Srbiju.

"Ta vrsta tehničke suradnje koja postoji između Hrvatske, Albanije i Kosova nije usmjerena protiv Srbije. Potpuno izmišljena teza koja bi trebala na unutarpolitičkom planu poduprijeti narativ o vanjskoj prijeti. Hrvatska je članica EU-a i NATO-a. Ne pada nam na pamet, kao ni Albaniji ni Kosovu ugrožavati bilo čiji teritorijalni integritet", poručio je Plenković.

"Ljudi u Srbiji trebaju razmjeti..."

Zatim je poslao poruku "nekim ljudima u Srbiji".

"Hrvatska svo ovo vrijeme Srbiji, ovoj istoj Srbiji u kojoj se mašta o tome da SOA nema što drugo u životu raditi nego organizirati prosvjede protiv vlasti, istoj toj Srbiji opskrbljuje sirovom naftom putem JANAF-a rafineriju u Pančevu u 90-postotnom iznosu. Da Hrvatska ima neke zadnje namjere, ovo govorim ljudima u Srbiji, protiv Srbije, zašto bi onda osiguravala sigurnost opskrbe glavnim energentom? Koja je to politika koja će s jedne strane oprskrbljivati Srbiju kroz jedini naftovod, a s druge strane će se baviti podupiranjem prosvjeda? To mi ne radimo. Ovo govorim da ljudi tamo razumiju da imaju posla s normalnim ljudima kojima je rat vrijeme je prošlo. Hrvatska je riješila sve svoje nacionalne zadaće...", poručio je Plenković.

Upitan za komentar o navodima da je šef požeško-slavonskog SDP-a napustio stranku jer tvrdi da vrh stranke namješta izbore za drugu kandidatkinju pa je njemu ponuđeno mjesto u izvršnoj vlasti kada Hajdaš-Dončić postane premijer, Plenković je poručio:

"Obećaje li vrh SDP-a nekome pečenog zeca, a zec je u šumi? Meni se čini da da. Na taj način preveniraju očito demokratski proces unutar stranke i onemogućuju ljudima da se kandidiraju pa favoriziraju nekoga drugoga. Ako i favoriziraju, ne vidim problem u tome da to naprave kroz demokratsku proceduru."