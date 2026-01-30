Iskoristite subotu: Uskoro stižu nove oborine

U petak je gotovo posvuda bilo sunčanih razdoblja, najviše na obali gdje se sredinom dana nebo djelomično razvedrilo, a najmanje u planinama gdje je lokalno i veći dio dana bio maglovit. Jedna ciklona prošla je na istok, druga se formirala na zapadu, a u subotu će vrijeme biti malo stabilnije. To znači da će subota u većini predjela biti suha i barem djelomice sunčana dok već u nedjelju možemo očekivati nove oborine.



Tijekom noći i jutra diljem unutrašnjosti se očekuju niski oblaci i magla koji se ponegdje na istoku mogu zadržati i veći dio dana. Mjestimične magle može biti i u Istri. Na obali djelomice sunčano, na sjeveru suho, na jugu uz lokalne pljuskove, osobito na otocima.

Vjetar na kopnu slab, na sjevernom Jadranu slaba do umjerena bura, prema jugu istočnjak i jugo. Minimalna temperatura zraka u gorju od -3 do 0, u nizinama od -1 do 3. Na obali toplije, od 4 do 9, iako će u zaleđu biti nekoliko stupnjeva hladnije.



Danju u središnjoj Hrvatskoj umjereno do pretežno oblačno, više oblaka se očekuje u sjeveroistočnim predjelima. Puhat će slab do umjeren sjeveroistočnjak, a temperatura između 4 i 7.



U Slavoniji pretežno do posve oblačno, mjestimice će veći dio dana biti maglovit. Uz slab vjetar temperatura većinom oko 6 stupnjeva.



U gorju djelomice do pretežno oblačno, ali uz povremena sunčana razdoblja. Mjerit će se između 4 i 8. Na sjevernom Jadranu pretežno sunčano, iako će prema kraju dana mjestimice porasti naoblaka. Puhat će bura, navečer u jačanju, na Kvarneru može imati udare do 75 km na sat. Temperatura od 9 do 14.



U Dalmaciji promjenjivo oblačno sa sunčanim razdobljima. Mjestimice malo kiše ili pokoji pljusak, ponajprije na otocima. Puhat će slabo do umjereno jugo i istočni vjetar, prema kraju dana mjestimice i bura. U najtoplijem dijelu dana temperatura od 10 do 14.

Vrijeme idućih dana

Na kopnu u nedjelju oblačno, mjestimice s malo kiše, a u Gorskoj Hrvatskoj bit će malo susnježice ili snijega. Zatim umjereno do pretežno oblačno, kiša uglavnom u gorskim predjelima u utorak. U nedjelju će puhati umjeren sjeveroistočni vjetar, koji će u ponedjeljak okretati na istočni i jugoistočni. Jutra hladna uz slab mraz. Danju u ponedjeljak prohladno, a u utorak se očekuje osjetan porast maksimalne temperature zraka.

Na moru u nedjelju pretežno sunčano. U ponedjeljak postupan porast naoblake, a krajem dana na sjevernom dijelu i malo kiše. U utorak oblačno s kišom, mjestimice i pljuskovima s grmljavinom. U nedjelju će puhati jaka, podno Velebita i olujna bura, koja će u ponedjeljak slabjeti i do kraja dana okretati na jugo. U utorak jako, lokalno i olujno jugo. Jutra razmjerno svježa, a maksimalna temperatura zraka bez veće promjene.