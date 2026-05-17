Novi detalji užasa u Drnišu: Na terasi obiteljske kuće upucao tinejdžera koji mu je dostavio hranu

Šibensko-kninska policija intenzivno traga za 50-godišnjakom koji je na terasi obiteljske kuće u subotu oko 23 sata iz vatrenog oružja ubio 19-godišnjaka.

Kako je objavila policija, počinitelj je od ranije poznat policiji te je 2023. godine prijavljen Općinskom državnom odvjetništvu u Šibeniku za kazneno djelo nedozvoljenog posjedovanja, izrade i nabavljanja oružja i eksplozivnih tvari.

Neslužbeno se doznaje da je 50-godišnjak naručio hranu, a zatim upucao 19-godišnjeg dostavljača.

Osumnjičeni muškarac odslužio je 12 godina zatvora uz obvezno psihijatrijsko liječenje nakon ubojstva mlade djevojke iz susjedstva sredinom 90-ih, piše Jutarnji list. Djevojku je izbo nožem, a potom premlatio šipkom.

Nakon izlaska na slobodu, prema tvrdnjama stanovnika, ponašao se problematično te je navodno po gradu ispisivao prijeteće grafite.

"Zakazao je cijeli sustav u njegovu slučaju. Itekako imamo pravo biti ljuti i ogorčeni. Ubijeno je jedno dijete koje se trudilo zaraditi. Prije mjesec dana potukao se s jednim čovjekom. Da su mu barem tada pretresli dom, vjerujem da bi našli oružje. Izaziva sukobe, željan je pažnje na krivi način. Nikada ne znate što možete od njega očekivati u prolazu. On je psihički nestabilna osoba i treba nadzor", rekla je Drnišanka.