U tijeku su uhićenja u Zagrebu i Istri: Na meti istražitelja i Vedran Pavlek

U novoj akciji USKOK-a i policije u tijeku je privođenje više osoba s područja Zagreba i Istarske županije.

Osnovano se sumnja da su u sastavu zločinačkog udruženja počinile koruptivna kaznena djela te kaznena djela pranja novca, objavio je USKOK.

Nakon dovršenog kriminalističkog istraživanja policijski službenici će osumnjičene osobe predati pritivorskom nadzorniku dok će Uredu za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminaliteta podnijeti kaznenu prijavu, objavila je policija.

Uhićenja su vezana uz izvlaženje novca iz Hrvatskog skijaškog saveza, a glavna meta je dugogodišnji direktor Vedran Pavlek, neslužbeno doznaje Index, a spominju se i glasnogovornik Hrvatskog skijaškog saveza Nenad Eror, zatim kao i glavni tajnik Damir Raos, Hrvoj Mejić, Strezenica i Mauser.

Pavlek i Mauser u ovom trenu nisu dostupni istražiteljima.