FOTO Prepoznajete li ovog muškarca? Traži ga policija, objavili i zbog čega

Policijski službenici provode kriminalističko istraživanje vezano uz kazneno djelo oštećenja tuđe stvari iz članka 235. stavka 1. Kaznenog zakona, počinjeno tijekom travnja 2026. godine na štetu Nacionalnog parka Paklenica.

Na fotografiji se nalazi osoba koja se dovodi u vezu s navedenim događajem, javlja PU zadarska. Policija poziva građane koji imaju bilo kakve informacije o muškarcu s fotografije da o tome obavijeste policiju na broj 192.

Informacije se mogu dostaviti i osobnim dolaskom u najbližu policijsku postaju te putem e-mail adrese: zadarska@policija.hr. Dojave mogu biti i anonimne.