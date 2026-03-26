FOTO Ovo je vila Vedrana Pavleka na Ibizi

Vedran Pavlek, dugogodišnji direktor Hrvatskog skijaškog saveza glavni je osumnjičeni u akciji USKOK-a zbog sumnje u izvlačenje novca.

Sumnja se da je tijekom više od 10 godina iz ove krovne skijaške institucije izvučeno preko 30 milijuna eura.

Pavlek u ovom trenutku nije dostupan istražiteljima jer se nalazi u inozemstvu. On je inače vlasnik tvrtki i vrijednih nekretnina na Ibizi i u Monaku, gdje i provodi većinu svog vremena.

Novac izvučen iz Saveza, kako se sumnja, sjedao je na Pavlekovu tvrtku Ski Menagament u Monaku, a Pavlek je vlasnik i tvrtke na Ibizi, preko koje su zatim podizali novac u gotovini i tako ga prenosili u Hrvatsku.

U vilu na Ibizi Pavlek je navodno uložio najmanje dva milijuna eura izvučenog novca te ju koristi za turistički najam.