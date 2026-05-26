Istraga otkrila užas: Rudnik koji je odnio 90 života imao lažne tunele i nacrte, rudari nisu bili prijavljeni

Neoznačeni tuneli, nestali uređaji za praćenje rudara i lažni nacrti otkriveni su tijekom početne istrage najsmrtonosnije rudarske tragedije u Kini u više od 15 godina u kojoj je poginulo najmanje 90 rudara, a njih 128 je hospitalitirano.

Dvije osobe još se vode kao nestale nakon eksplozije plina u petak navečer u rudniku Liushenyu u provinciji Shanxi, bogatoj ugljenom, na sjeveru Kine. Iako se uzrok još uvijek istražuje, službena novinska agencija Xinhua u utorak je objavila da su skriveni rudarski tuneli, lažirana dokumentacija te angažiranje neprijavljenih i vanjskih radnika bez propisanih uređaja za praćenje lokacije pridonijeli tragediji.

Rudnik, kojim upravlja tvrtka Shanxi Tongzhou Coal Coking Group, imao je dva odvojena seta planova i sustava nadzora, prenosi Reuters. Jedan je prikazivao stvarno stanje rada rudnika, dok je drugi služio za službene inspekcije, pri čemu su pojedini dijelovi rudnika bili skriveni od regulatora.

Nesreća u rudniku Liushenyu Foto: IMAGO/VCG

Ugljen iskopan iz skrivenih i nereguliranih tunela nije bio uključen u službene podatke o proizvodnji, niti je bio oporezivan. Dva seta planova kolokvijalno su poznata kao "jin-jang nacrti": jedan se čuva na otvorenom kako bi ga inspektori mogli pregledati, dok se drugi skriva od vlasti.

Navodno je rudnik koristio žičanu mrežu i pletene plastične vreće premazane mortom kako bi izradio lažna vrata koja su izgledala gotovo identično stijenkama rudarskih tunela. Radnici bi dobili dojavu kada bi inspektori dolazili u nadzor, nakon čega bi zatvarali lažna vrata i premazivali ih ugljenom prašinom kako bi se stopila s ostatkom podzemnih prolaza.

Polovica radnika u rudniku nije bila prijavljena

Kako bi izbjegli otkrivanje, uprava rudnika angažirala je vanjske izvođače za rad u skrivenim tunelima, bez obveznih identifikacijskih uređaja za praćenje lokacije te ih nije evidentirala u službenim zapisima o ulasku u rudnik.

Kineski rudnik Liushenyu Foto: Screenshot

Da su rudari imali uređaje za praćenje, vlasti bi mogle pratiti njihovu lokaciju pod zemljom, posebno u hitnim situacijama. Kada je u petak došlo do eksplozije, službeni zapis pokazivao je da su pod zemljom bila 124 radnika - u stvarnosti je u rudniku radilo ukupno 247 ljudi, što znači da čak 123 rudara nije bilo evidentirano u službenim podacima.

Nedostatak točnih karata i informacija o lokaciji rudara ozbiljno je otežao spasilačke operacije, izvijestili su državni mediji.

Liushenyu, koji je klasificiran kao “rudnik s visokom koncentracijom plina” i povećanim rizikom od eksplozije, također je namjerno izbjegavao postavljanje opreme za nadzor plina kako bi dodatno izbjegao nadzor vlasti, ali su problemi bili poznati od ranije. Uprava je kažnjena i prošle godine, nakon što su otkriveni skriveni tuneli, ali su nastavili s ilegalnom proizvodnjom.