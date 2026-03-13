Potres u Skijaškom savezu: USKOK istražuje financije, glavni tajnik podnio zahtjev za mirovinu nakon izvida

Hrvatski skijaški savez našao se pod lupom istražitelja. Kako doznaje Dnevnik Nove TV, USKOK provodi tajne izvide nad osobama odgovornim za financijsko poslovanje saveza, a cijeli slučaj prate i prve velike kadrovske promjene.

Vijest o istrazi potvrdio je i sam Savez nakon sjednice Izvršnog odbora održane u utorak. Tom prilikom članovi odbora primili su na znanje da se provjerava financijsko poslovanje, no istoga dana stigao je i neočekivan potez iz samog vrha organizacije.

Glavni tajnik Damir Raos odlučio je podnijeti zahtjev za umirovljenjem upravo na dan kada je Savez obaviješten o provođenju izvida.

Savez brani Pavleka: "Poslovanje je bilo uredno"

Iz Hrvatskog skijaškog saveza poručuju kako u potpunosti surađuju s istražnim tijelima, ali istovremeno šalju jasnu poruku podrške dugogodišnjem direktoru saveza.

Savez u svom priopćenju naglašava kako treba imati u vidu presumpciju nevinosti gospodina Vedrana Pavleka. Navode i kako je dosadašnje financijsko poslovanje bilo uredno i u skladu sa zakonom. Budući da su izvidi tajni, iz saveza poručuju kako o detaljima više ne smiju niti mogu govoriti.

Misterij novca na granici tijekom Olimpijskih igara

Iako službenih informacija iz USKOK-a i DORH-a nema, neslužbeni podaci bacaju potpuno novo svjetlo na cijeli slučaj. Čini se kako istražitelji financije saveza "češljaju" već dulje vrijeme, a jedan je incident posebno privukao pažnju.

Doznaje se iz neslužbenih detalja istrage da je krajem siječnja, u vrijeme održavanja Zimskih olimpijskih igara, na granici ciljano zaustavljen jedan djelatnik Skijaškog saveza. Carinska kontrola kod njega je pronašla veću količinu gotovog novca.

Što slijedi?

S obzirom na to da su predistražne radnje tajne, u ovom trenutku nije moguće precizirati koliko će izvidi trajati. USKOK za ovakve radnje nema strogo propisane zakonske rokove. Tek po završetku svih provjera znat će se postoji li osnovana sumnja za podizanje optužnice ili će slučaj biti odbačen.

Treba pričekati odluku istražnih tijela - hoće li zaključiti da se u savezu doista dogodilo kazneno djelo ili ne.