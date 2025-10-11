Trump najavio novi udar na ovu zemlju: "Više nema valjanog razloga za sastanak"

Američki predsjednik Donald Trump je u petak nasilno ponovno pokrenuo svoju trgovinsku ofenzivu protiv Kine, kao odmazdu za ograničenja koja je Peking nametnuo sektoru rijetkih zemalja s visokim strateškim naglaskom.

Trump je u petak na svojoj mreži Truth Social objavio da će Sjedinjene Države uvesti dodatne stopostotne carine na kinesku robu, uz one koje su već na snazi, počevši "ili prije" 1. studenog.

Objašnjavajući da reagira na "izvanredno agresivan trgovinski stav" koji je usvojila Kina, Trump je također naznačio da će se ograničenja na izvoz "svih strateških softvera" u Kinu primjenjivati ​​istog datuma.

Američki predsjednik je već u petak, također na Truth Socialu, izjavio da "više nema valjanog razloga" za sastanak sa svojim kineskim kolegom Xi Jinpingom kako je planirano za dva tjedna, zbog "vrlo neprijateljskog" stava Kine.

Trump se trebao sastati s kineskim predsjednikom

Kina je vodeći svjetski proizvođač rijetkih materijala bitnih za industriju, a Washington ga je već optužio za zlouporabu tog dominantnog položaja.

"Trebao sam se sastati s predsjednikom Xijem za dva tjedna na summitu APEC-a u Južnoj Koreji, ali čini se da više nema razloga“ za to, napisao je Trump.

"Nema šanse da će Kini biti dopušteno da svijet drži 'taocem', ali čini se da im je to već neko vrijeme bio plan", dodao je američki predsjednik.

Kinesko-američki trgovinski odnosi, koji su 2025. godine doživjeli uspone i padove, posljednjih tjedana doživljavaju nesigurno zatišje.

Trump je u rujnu razgovarao sa Xijem i tada je taj razgovor opisao kao "vrlo produktivan". Zadovoljan raspravama o budućnosti TikTok platforme u SAD-u, čak je spomenuo putovanje u Kinu sljedeće godine, kao i posjet svog kolege Sjedinjenim Državama.

Carine dosegle tri puta veće razine od normalnih

U još jednoj trgovinskoj svađi, Kina je u petak najavila da će uvesti "posebne" carine američkim brodovima u svojim lukama, kao odmazdu za slične mjere koje je Washington poduzeo u travnju.

Sjedinjene Države su, sa svoje strane, izjavile da su uklonile "milijune" zabranjenih kineskih proizvoda s platformi za e-trgovinu.

U okviru protekcionističke ofenzive koju je Donald Trump pokrenuo od povratka na vlast 20. siječnja, carine između dviju zemalja dosegle su razine tri puta veće od normalnih s obje strane, što je poremetilo lance opskrbe.

Washington i Peking, međutim, postigli su sporazum usmjeren na smirivanje napetosti, privremeno snižavajući carine na 30 posto za kineske proizvode uvezene u Sjedinjene Države i na 10 posto za američku robu uvezenu u Kinu.

Trgovinsko primirje koje je propalo u petak trebalo je trajati do 10. studenog.