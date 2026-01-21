Zimska čarolija u Kranjskoj Gori uz HONOR: Predstavljena nova Magic8 serija koja spaja luksuz i neuništivost

Ekskluzivni HONOR Magic8 Series Experience u Kranjskoj gori okupio je vodeće medije, tehnološke stručnjake i poznata lica iz regije. U autentičnom zimskom ambijentu, uzvanici su testirali uređaje u ekstremnim uvjetima u društvu sportskog fotografa Nejca Ferjana i ekstremnih sportaša Franka Bajca i Denisa Porčiča znanog i kao Chorchyp. HONOR Magic8 Lite tako je dokazao svoju otpornost na niskim temperaturama i u izravnom dodiru sa snijegom i hladnom vodom jezera Jasna. Također, na interaktivnoj radionici gosti su uz pomoć HONOR Magic8 Pro uređaja bilježili impresivne kadrove Alpa.

Pr Foto: PR

Vaš osobni AI fotograf koji ne spava

Jedan od razloga zašto se HONOR Magic8 Pro naziva flagshipom krije se u njegovoj moći da uhvati trenutke koje ljudsko oko jedva vidi. Opremljen revolucionarnim AiMAGE sustavom, ovaj uređaj donosi pravu čaroliju u noćne fotografije i videozapise – čak i u potpunom mraku ili pod prigušenim svjetlom restorana, snimke ostaju kristalno jasne i pune boja. Njegova ultra-noćna telefoto kamera omogućuje vam da se približite najsitnijim detaljima na horizontu s nevjerojatnom oštrinom, dok inteligentni AI alati djeluju poput osobnog asistenta za obradu. Uz opcije poput AI Erasera, u sekundi možete ukloniti slučajne prolaznike sa svoje savršene fotke s godišnjeg odmora. To nije samo pametni telefon; to je profesionalna oprema koja stane u dlan, dizajnirana da vaše društvene mreže i privatne galerije podigne na višu razinu fotografskog umijeća.

HONOR Magic8 Pro nije samo estetski privlačan uređaj; on je neustrašivi suputnik. Zahvaljujući najvišim certifikatima vodootpornosti, ovaj će telefon preživjeti iznenadne pljuskove, prolijevanje kave ili pad u lokvu vode (i to čak do 1,5 m dubine), dok njegova baterija omogućuje sate i sate stvaranja sadržaja bez razmišljanja o punjaču.

Pr Foto: PR

Neuništivi partner za tri dana avanture

Zvijezda izdržljivosti, HONOR Magic8 Lite, donosi revoluciju u svakodnevicu. Zamislite telefon koji ne morate puniti tri dana, čak i ako stalno gledate videozapise ili slušate glazbu. Zahvaljujući posebnoj zaštiti od padova, ovaj je uređaj gotovo imun na nespretne trenutke – testiran je na padove s visine do 2,5 metra. Bilo da ste na skijanju na –30°C ili na plaži, HONOR Magic8 Lite radi besprijekorno, dok njegov zaslon čuva vaše oči i pruža savršenu sliku čak i pod najjačim suncem.

Život se događa u pokretu, a nova HONOR Magic8 serija stvorena je da to izdrži.

Pr Foto: PR

Pr Foto: PR

Boja, cijena i dostupnost

HONOR Magic8 Pro je dostupan u bojama Sunrise Gold i Black i u varijanti 12 GB + 512 GB po preporučenoj maloprodajnoj cijeni od 1.299,00 eura. HONOR Magic8 Lite dolazi u bojama Midnight Black i Forest Green, a preporučena maloprodajna cijena mu je 399 eura (opcija 8 GB + 256 GB) te 429 eura (opcija 8 GB + 512 GB). Oba uređaja je moguće kupiti kod ovlaštenih HONOR maloprodajnih partnera i operatera. Početak prodaje prati i ekskluzivna ponuda koja traje do kraja veljače (ili do isteka zaliha). Svi koji se odluče za moćni Magic8 Pro u tom periodu, na poklon dobivaju tablet HONOR Pad X8a i značajan popust od 150 eura, dok kupce ultra izdržljivog Magic8 Lite modela očekuje praktična HONOR Choice friteza na vrući zrak. Dodatnu sigurnost za oba modela pruža uključeno HONOR Care+ jamstvo koje pokriva popravak zaslona tijekom prve godine korištenja. Više informacija o posebnoj ponudi saznajte na linku.

Pr Foto: PR



O tvrtki HONOR

HONOR je globalna vodeća tvrtka za AI ekosustav uređaja. Posvećena je revoluciji interakcije između ljudi i uređaja kako bi povezala AI ekosustav sa svim potrošačima u eri AI Agenta i šire. Tvrtka nastoji otvoriti granice industrije kroz otvorenu, besprijekornu suradnju kako bi zajedno s partnerima u industriji stvorila ekosustav temeljen na dijeljenju vrijednosti. S inovativnim portfeljem proizvoda koji uključuju AI pametne telefone, računala, tablete, prijenosne uređaje i mnoge druge, HONOR ima za cilj osnažiti svakog pojedinca, omogućujući svima da prihvate novi inteligentni svijet.

Za više informacija posjetite HONOR online na www.honor.com/hr/ ili pošaljite e-mail na

Facebook:

Instagram:

You Tube

TikTok

