Zdravlje bez dodatnih troškova: Evo kako u nevolji zaštititi svoj budžet

Zdravstveni je sustav u Hrvatskoj na glasu kao onaj dostupan svima, ali baš će se svaka osoba u nekom trenutku naći u situaciji kada će se zapitati koliko je ta tvrdnja stvarno istinita. Iako je besplatan i dostupan, mogu se dogoditi neplanirane situacije koje bi vas mogle neugodno iznenaditi i uvjeriti u suprotno.

Nepredviđeni zdravstveni troškovi koji su na vaš teret pojavljuju se u situacijama kada o njima ne stignete puno razmišljati. Tada se pristaje na sve jer zdravlje je ipak na prvom mjestu. Da ne bi bilo takvih situacija, može pomoći dopunsko zdravstveno osiguranje.

Troškovi liječenja dolaze nepredviđeno

Kada vam se dogodi neki zdravstveni problem koji zahtijeva dodatna liječenja i troškove, već je prekasno.

U Hrvatskoj je većina zdravstvenih usluga pokrivena preko HZZO-a, ali u stvarnosti postoji i dalje puno usluga koje uključuju dodatna plaćanja koja ćete na kraju snositi vi. Nekada su ti troškovi mali i zanemarivi, ali problem nastaje kada ih se nakupi više.

Troškovi o kojima se ne razmišlja kada smo zdravi, a koji dolaze nepredviđeno, mogu biti specijalistički pregledi, bolničko liječenje, dijagnostičke pretrage ili određeni lijekovi.

Završite li na hitnoj zbog ozbiljnije ozljede koja zahtijeva dodatne pretrage i obrade kod specijalista, pa čak i bolničko liječenje, troškovi se vrlo brzo nakupe.

Dopunsko zdravstveno kao potreba

Da bi se takve neplanirane zdravstvene situacije što lakše prebrodile s financijske strane, dopunsko osiguranje danas je postalo potreba. Ono pokriva troškove participacije i može drastično smanjiti financijsko opterećenje u ionako već teškom životnom periodu.

S navršenih 18 godina svi sudjeluju u troškovima obavljanja medicinskih usluga i dopunsko zdravstveno postaje im korisna opcija.

Što sve uključuje dopunsko zdravstveno osiguranje?

Policom dopunskog zdravstvenog osiguranja bit će vam pokrivene usluge specijalističkih pregleda i dnevne bolnice, specijalističke dijagnostike, ortopedska, dentalna i druga pomagala, kao i fizikalne terapije, bolničko liječenje te zdravstvena zaštita kod odabranog liječnika i izdavanje lijekova po receptu.

Da zdravlje ne bude još jedna financijska briga

Danas, kada su troškovi života sve veći, svaka neplanirana stavka u kućnom budžetu može predstavljati dodatni stres. Upravo zato mnogi dopunsko zdravstveno osiguranje ne promatraju samo kao zdravstvenu zaštitu nego i kao oblik financijske sigurnosti.

Mala mjesečna izdvajanja često znače puno veću mirnoću kada se pojave situacije koje nije moguće predvidjeti.