Jedinstvena nekretnina s bogatom poviješću: Prodaje se ljetnikovac plemićke obitelji

Nekretnina je to koja je više od samo građevine, ona je i kulturno dobro. Živući je spomenik koji spaja aristokratski sjaj nekih prošlih vremena s modernim turističkim potencijalom. Ljetnikovac iz baroknog razdoblja koji se smjestio u Istri bio je dom plemićke obitelji, a danas je pretvoren u turistički objekt.

Budućem vlasniku pruža mogućnost nastavka turističkog poslovanja ili prenamjenu u luksuznu obiteljsku rezidenciju. Više o ovom ljetnikovcu saznajte na stranici Bijelo Jaje.

Dom labinske plemićke obitelji

Ljetnikovac se smjestio u Svetom Martinu, slikovitom naselju smještenom u istočnom dijelu središnje Istre. Malo mjesto nudi mir i privatnost, a opet nije toliko daleko od mora i Labina.

Obitelj Battiala potječe još iz 13. stoljeća, a bila je najveći zemljišni posjednik u Istri u području Labina. Središnji dio velike palače koju su izradili u Labinu i danas je sjedište labinskog muzeja.

Posljednji muški potomak obitelji, Nikola Battiala, nije imao muškog nasljednika. Njegova kći Margherita bila je vlasnica imanja i posjeda, uključujući i ovaj u Sv. Martinu, a da bi nastavili svoju plemićku lozu, ona se morala udati za sina druge plemićke obitelji. Tako su se spojili s obitelji Lazzarini.

Članovi obitelji Lazzarini-Battiala bili su utjecajni članovi Vijeća plemića grada Labina. Barun Nikola, između ostalog, poznat je po tome da je bio vrstan plesač čarlstona, koji se plesao upravo u dvoru u Svetom Martinu.

Velika površina koja i nudi puno

Posjed na kojem se nalazi ljetnikovac, ali i sama građevina, prostrani su i nude puno mogućnosti. Stambena površina ljetnikovca je 514 kvadratnih metara, a u cijenu je uključena i zasebna čestica od 804 kvadratna metra.

S obzirom na to da se radi o povijesnom ljetnikovcu, izgrađen je od kamena. Da bi u hladnijim mjesecima bilo toplo, tu je kotlovnica na kruta goriva, a za ljetne mjesece ugrađeni su klimatizacijski uređaji.

Unutrašnjost ljetnikovca

Kroz prvi i drugi kat proteže se čak pet apartmana, a tu su i ostale prostorije koje spajaju povijesnu pozadinu ljetnikovca s današnjim uređenjem. Uz apartmane, prvi kat ima i dojmljivi recepcijski salon i prostor za odmor koji vraća u 19. stoljeće. Na drugom se katu nalaze još dva apartmana, a svi imaju divan pogled.

Uz dva kata, tu je i prizemlje u kojem se nalaze servisni prostori i dio s praonicom rublja, uključujući perilicu i sušilicu.

Građevina ima i podrum u kojem su se smjestili opremljena kuhinja, vinski podrum i prostrana taverna kao stvorena za degustacije i druženja.

Namještaj kojim je ljetnikovac trenutačno opremljen također ostavlja dojam starog, baroknog doba. Kameni kamin, grbovi obje plemićke obitelji kao dekoracija ili nekoliko raskošnih okvira za slike u sobama mali su detalji, ali i dokaz da se pazilo na svaki detalj pri uređenju.

Ispred ulaza nalazi se i manja terasa od 20 kvadrata, idealno mjesto za jutarnju kavu u miru i tišini.

Kupovina dijela istarske povijesti

Ovaj ljetnikovac više je od obične zgrade jer se kupnjom ne dobiva samo građevina već dio povijesti Istre. Posjed je to na kojem su boravili velikani poput Giuseppea i Nicole Lazzarinija, o kojima se može čitati u povijesnim knjigama.

Cijena cijelog posjeda je 620.000 eura, a sve dodatne informacije potražite na stranici Bijelo Jaje.

